Tante misure adeguate ed efficaci per le conseguenze dell’epidemia

E ha sottolineato che le misure del governo per far fronte agli effetti dell’epidemia sono state tante, sufficienti ed efficaci per famiglie e imprese, soprattutto della classe media e delle fasce a basso reddito, come ha sottolineato nel suo intervento prima del dibattito sul bilancio 2022 in Parlamento. , il ministro delle finanze Christos Staikouras.

Commentando la posizione del deputato del Movimento per il cambiamento, Harry Castaneidis, secondo cui 15 paesi dell’UE hanno coperto le perdite dovute all’epidemia del 2021, mentre la Grecia ne ha coperto il 69%, il sig. Staikouras ha osservato che la Grecia ha le migliori prestazioni tra il Mediterraneo meridionale paesi, davanti a Spagna, Francia, Portogallo, Malta e Italia.

Ha anche indicato che abbiamo enfatizzato altrove, cioè che abbiamo dato le risorse per assumere e mantenere posti di lavoro, mentre ha fornito una tabella che mostrava che le misure che abbiamo preso sono state fatte e abbiamo avuto il più grande calo della disoccupazione in Europa.

Da parte sua, Castanedis ha anche indicato che la questione della disoccupazione dovrebbe essere nuovamente discussa sulla base dei dati dei mesi di novembre e dicembre 2021. –

Fonte: ΑΠΕ-ΜΠΕ

