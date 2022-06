Spendi soldi divertendosi: come i giovani nigeriani possono fare soldi davvero grandi su TikTok nel 2022

Dall’emergere di TikTok nel settembre 2016, è diventato una delle piattaforme di social media da non sottovalutare.

TikTok è ora molto popolare tra i nigeriani, in particolare le giovani generazioni che sono sempre in un posto divertente e condividono video.

Tuttavia, molti ancora non sanno che si possono guadagnare soldi dalla popolare app, quindi condividono i loro video e se ne vanno

Quindi, Legit.ng spiega alcuni dei modi divertenti in cui i giovani nigeriani possono guadagnare denaro su TikTok divertendosi.

Tiktok è ora una delle piattaforme social meida più popolari in cui i giovani nigeriani amano trascorrere la maggior parte del loro tempo.

Secondo i dati condivisi da statistaC’erano almeno 1 miliardo di utenti sulla piattaforma tra gennaio 2018 e settembre 2021.

Molti nigeriani ora stanno facendo soldi su TikTok. Credito immagine: TikTok, Bloomberg, Westend61 / Getty Images.

Un gran numero di nigeriani ha abbracciato l’app di condivisione video. Secondo quanto riferito, una donna nigeriana ha detto di averlo detto Guadagna con TikTok Mentre rimprovera gli altri utenti per aver nascosto il segreto.

È un dato di fatto che molti nigeriani che utilizzano la piattaforma non sanno che è possibile fare soldi con TikTok.

Lecito Quindi risponde ad alcune domande su come fare soldi su TikTok in Nigeria nel 2022.

1. Fai crescere e vendi account TikTok

Uno dei modi in cui i nigeriani possono guadagnare con TikTok è coltivare e vendere account. Ciò significa che puoi aprire un account, guadagnare follower e quindi vendere l’account ad acquirenti disponibili.

Questo metodo può portare molti soldi perché ci sono molte persone che sono disposte a pagare per account con grandi follower.

Anche se questo può richiedere del tempo, con molto duro lavoro e creatività, gli account possono crescere molto rapidamente.

2. Post sponsorizzati

Se hai un grande seguito e un alto coinvolgimento su TikTok, molti marchi vogliono che tu aiuti a pubblicizzare i loro prodotti attraverso post sponsorizzati.

Il post sponsorizzato è quando i marchi ti pagano per creare video relativi ai loro prodotti. Questo è molto redditizio ma dipende dalla tua popolarità sulla piattaforma.

Quindi il primo e principale compito è far crescere il tuo account a un alto livello di visibilità a cui i marchi non possono resistere.

3. Vendita di prodotti

Un altro modo redditizio per fare soldi su TikTok è vendere i tuoi prodotti. Molti nigeriani usano TikTok per commercializzare la loro merce.

Puoi vendere scarpe, borse, vestiti, creme e altri prodotti di bellezza che il tuo pubblico potrebbe voler proteggere.

Se hai un buon prodotto da vendere, puoi facilmente diventare un venditore popolare, soprattutto se i tuoi follower si fidano dei tuoi prodotti e delle promesse di consegna.

4. Licenze multimediali

Una licenza multimediale è quando consenti a marchi o organizzazioni di utilizzare i tuoi video a pagamento.

Se i tuoi video TikTok risuonano con i marchi, possono contattarti per ottenere l’autorizzazione a utilizzarli nei loro annunci.

Molti marchi sono disposti a pagare per dei buoni video o addirittura a farti fare un video per loro se diventi famoso e hai grandi follower su TikTok

5. Gestisci gli account TikTok per le persone impegnate

Ci sono marchi e personalità che sono troppo occupati per gestire i propri account, quindi hanno bisogno di mani competenti per farlo per loro.

Puoi diventare un noto account manager in grado di gestire più account di celebrità e marchi famosi che saranno molto felici di pagarti per le tue abilità.

Tuttavia, dovrai assicurarti la fiducia dei tuoi potenziali clienti perché i loro account sui social media spesso includono le loro vite personali.

6. Guadagna modificando i video di TikTok

TikTok generalmente prospera su brevi video divertenti che di solito sono ben modificati. Se sei abbastanza esperto e se hai competenza nell’editing video, puoi diventare un editor professionista su TikTok.

Il tuo compito sarà quello di modificare i video per i creatori impegnati a pagamento.

7. Unisciti al TikTok Creator Fund

Un altro modo per guadagnare denaro condividendo video su TikTok è aderire al Creator Fund. TikTok ti pagherà per i video che crei in base al livello di coinvolgimento e al numero di follower.

secondo tic tocI creatori di contenuti che desiderano richiedere il fondo devono provenire da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna o Italia.

Specifica inoltre che i creatori devono aver avuto 10.000 follower e 100.000 visualizzazioni di video negli ultimi 30 giorni per qualificarsi.

In conclusione, fare soldi su TiTok generalmente dipende da quanto sei creativo. La creatività produrrà video ad alto impatto che a loro volta porteranno un gran numero di follower. Essere creativi, pubblicare video regolari, avere un ampio seguito, essere popolare tra gli altri fattori è la chiave per fare soldi su TikTok.

