Solo i geni (+140 QI) possono fare 2 caselle in 2. fiammiferi

Test del QI visivo: se riesci a sostenere tutti questi test, sei un genio, oltre 140 punti QI!

I puzzle visivi per valutare il tuo QI (QI) sono sempre più numerosi su Internet. Questo è normale, perché oltre a sviluppare un senso di osservazione, risolverli è piuttosto piacevole.

Tra i tanti test visivi disponibili sul web, ce ne sono alcuni facili e altri meno. Ma si sa che quello che vi mostreremo è piuttosto complicato. Inoltre esso, Alcune persone Sentiti libero di dire che coloro che sono riusciti a risolverlo sono dei geni. siete pronti ? quindi andiamo !

Qual è lo scopo delle sfide di intelligence online?

I social network di oggi sono pieni di sfide. Gli utenti di Internet si divertono con loro perché non solo risolvono il divertimento, ma consentono loro anche di misurare la propria intelligenza. Va notato che queste sfide sono aumentate sempre di più durante il periodo di reclusione. test di personalitàtest di intelligenza, sfida visiva, in realtà ce ne sono migliaia.

D’altra parte, anche se hanno molto successo, questi test non hanno una vera validità scientifica. Quindi, se hai problemi a risolverne uno, non pensare di avere cattive abilità, perché non le hai. tutti Semplicemente perché è difficile misurare le capacità intellettuali di una persona con un solo test.

Ora che sai tutto questo, mettiamoci al lavoro. Ti faremo un test che ti permetterà di misurare le tue capacità di osservazione. Il test in questione si presenta sotto forma di un puzzle e solo poche persone sono state in grado di completarlo. La cosa grandiosa di questa sfida è che non solo sviluppa le capacità di osservazione di una persona. Aumenta anche la capacità di notare ogni piccolo dettaglio. Quindi, se vuoi allenare il tuo cervello, provalo Coincidenza.

prova di partita

vantaggio passaggio I test del QI online ti consentono di risolvere enigmi ovunque. A casa, in metropolitana, al lavoro, ecc. In questo modo puoi praticare i tuoi esercizi costantemente cervello e migliora le tue abilità.

Le persone più determinate possono anche utilizzare oggetti ed eseguire test nella vita reale. per me un test Oggi bastano poche partite. La sfida infatti è ottenere due caselle spostando i fiammiferi. Non è affatto facile. Per avere successo, devi essere astuto.

Allora, ci sei riuscito? Se la risposta è sì, allora congratulazioni Sono una delle poche persone che hanno superato il test. Ma se non riesci a fare due quadrati, va bene. Come te, molte persone falliscono. Questo non significa che tu abbia un QI basso. E poi, l’importante è divertirsi.

Questo per quanto riguarda i test di corrispondenza. Ora scopriamo un’altra sfida. Consiste nell’osservare attentamente l’immagine di due cavalli, e poi indovinare quale ha una testa in primo piano.

Come per il match test, per superare questo test devi avere un buon senso del controllo. Bisogna stare molto attenti e, soprattutto, non avere fretta, perché è tutt’altro che scontato.

Questo è anche il motivo per cui poche persone riescono a trovare la risposta giusta.

Chi ci riusciva doveva essere paziente e premuroso. Come abbiamo detto sopra, Internet è piena di sfide.

Sei un genio secondo questi test?

E se ti sono piaciuti i due che ti abbiamo appena mostrato, troverai sicuramente gli altri più divertenti ed educativi. Ad esempio, puoi raccogliere la sfida di cane Perduto. Insomma, devi trovare un cane che ha perso il suo padrone in un giardino.

L’immagine mostra un giardino molto colorato, dove vedrai persone, un lago, uccelli, un ponte, una donna che è triste perché ha perso il suo cane, e devi localizzare Animale. per te per un aiuto Per trovare l’animale, la sua immagine si trova sul poster vicino alla donna in lutto. Questa sfida è dura come le Sfide 1 e 2 ed è totalmente divertente. Quindi non aspettare oltre e trova il cane smarrito!