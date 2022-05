Solo 1 persona su 1000 è riuscita a trovare la soluzione

Un problema aritmetico pubblicato su Facebook da Randall Jones che solo 1 persona su 1.000 può risolvere.

La logica è una qualità essenziale da sviluppare per una maggiore facilità nel mondo professionale o semplicemente per risolvere i piccoli problemi della vita quotidiana. . Perché troppo spesso rimaniamo bloccati nelle difficoltà perché non sappiamo come affrontare il problema, da dove cominciare, e quali passi fare dopo per trovare una soluzione “logica” al nostro imbarazzo.

Nel prossimo esercizio, la tua logica verrà testata. Dovrai esaminare il problema così come viene presentato per cercare di scoprire la “logica interna” e nascondere il test e quindi trovare la soluzione. I dati del problema così come vengono visualizzati non ti aiuteranno a risolverlo.

Solo il tuo senso di osservazione, deduzione e logica ti permetteranno di superare questa sfida che, come vedrai alla fine, non è così difficile. Come in molti dei problemi della vita quotidiana..buona fortuna o meglio, buona logica.

A prima vista, la soluzione a questo problema matematico sembra molto semplice, sembra un elenco di aggiunte. Solo che se guardi da vicino il problema, capirai rapidamente la complessità di questo processo.

Da quando il problema è tornato sul web, ha acceso ancora una volta una vivace discussione tra gli utenti di Internet.

Ecco il problema:

1 + 4 = 5

2 + 5 = 12

3 + 6 = 21

8 + 11 =?

Soluzioni: