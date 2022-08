sito di rimozione dei sedimenti

Valdoy: Un passaggio di pesce in preparazione

In Valdoie è iniziata la terza fase dei lavori a Savoureuse. Dopo che due dighe sono state rimosse, il sito di installazione del corridoio peschereccio è ora in corso al terzo livello della diga. Questa corsia è interamente progettata per facilitare il passaggio dei pesci, in particolare aumentando il numero di stagni nella corsia oltre che diminuendo l’altezza dei gradini. Iniziato a luglio, il Progetto di ripristino della continuità ambientale dovrebbe concludersi a fine settembre. Costa poco più di 161.000 euro tasse escluse.