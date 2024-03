Si prevede che il nuovo iPad Pro e il nuovo iPad Air verranno lanciati con enormi aggiornamenti

Dopo il lancio del MacBook Air M3 la scorsa settimana, si ritiene che Apple si stia preparando a svelare una selezione di modelli di iPad aggiornati e nuovi accessori. Non abbiamo mai visto nuovi iPad di Cupertino l'anno scorso, e ci sono forti speculazioni sul fatto che il gigante della tecnologia svelerà diversi nuovi modelli nelle prossime settimane.

Ciò includerà probabilmente i nuovi iPad Pro e iPad Air, nonché l’Apple Pencil di terza generazione e la Magic Keyboard riprogettata. secondo BloombergMark Gurman, questi nuovi prodotti dovrebbero essere disponibili “intorno alla fine di marzo o intorno ad aprile, quando il software iPadOS 17.4 in dotazione dovrebbe essere pronto”.

Si prevede che l’iPad Pro sarà disponibile nelle dimensioni standard da 12,9 pollici e 11 pollici, ma con il tanto atteso passaggio ai display OLED per la prima volta. Nel frattempo, secondo quanto riferito, l'Air sarà disponibile per la prima volta anche nella dimensione più grande da 12,9 pollici, sfumando ulteriormente i confini tra i due Air e Pro. L’iPad Air del 2022 è attualmente in cima alla nostra lista dei migliori tablet e il nuovo Air potrebbe riconquistare il primo posto.

In ogni caso, si ritiene che Apple lo farà Sposta la fotocamera FaceTime dalla parte superiore del dispositivo a lato , NO iPad 10. Questo dovrebbe dare ai nuovi iPad un posto più naturale per le videochiamate quando si utilizza il dispositivo in modalità orizzontale con la tastiera per la produttività.

Naturalmente, ciò potrebbe causare problemi con l'attuale attacco magnetico dell'iPad per l'Apple Pencil di seconda generazione. Resta da vedere se Apple progetterà un modo per aggirare questo problema per la prossima versione della Pen. L'azienda ha introdotto la nuova Apple Pencil USB-C lo scorso anno ed è chiaro che ad un certo punto in futuro smetterà di supportare i vecchi modelli di iPad e Apple Pencil basati su Lightning.

Si pensa che l'accessorio premium Magic Keyboard riceverà un leggero aggiornamento con una finitura in alluminio che assomiglierà più da vicino al MacBook Air e al MacBook Pro. Ciò si tradurrà anche in un'unità più robusta e le voci attuali prevedono un trackpad più grande. Se questi cambiamenti avverranno, insieme ad una riorganizzazione della fotocamera, mireranno a spingere l’iPad ulteriormente nelle aree di sostituzione dei laptop che Apple sta cercando di raggiungere da anni.

Cosa possiamo vedere dai nuovi iPad?

(Credito immagine: Guida di Tom)

Sia l'iPad Pro che l'iPad Air beneficeranno di miglioramenti delle prestazioni grazie ai nuovi processori. Si ritiene che l'Air verrà aggiornato all'Apple M2 mentre le linee Pro potrebbero essere fornite con il nuovo chip Apple M3. Il che probabilmente farà saltare fuori dall'acqua tutti gli altri tablet in termini di prestazioni.

Potremmo anche vedere un aumento della capacità di archiviazione fino a 2 TB e una possibilità molto remota che MagSafe arrivi sull'iPad dopo la sua reintroduzione sulla linea MacBook. Personalmente, sarei molto sorpreso di vedere questo e immagino che Apple manterrà la porta USB-C. Naturalmente, anche con un display OLED più nitido e luminoso, il nuovo iPad Pro potrebbe diventare uno dei dispositivi più in voga del 2024.

Potrebbero volerci solo poche settimane prima che tutte queste voci siano confermate. Il che ci lascia incrociare le dita e sperare che Apple trovi del tempo da concederci iPad mini7 Personalmente mi attengo a questo.