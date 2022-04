Secondo l’esercito degli Stati Uniti, un oggetto interstellare si è schiantato sulla Terra

6/ “Ho avuto il piacere di firmare un memorandum con Incorpora il tweet Il capo scienziato, il dottor Moser, per confermare che un oggetto interstellare precedentemente scoperto fosse effettivamente un oggetto interstellare, un’affermazione che ha aiutato la più ampia comunità astronomica. ” pic.twitter.com/PGlIonCSrW

Questa nota consente quindi lo studio condotto congiuntamente dai ricercatori Amir Siraj E Abramo Loeb, pubblicato nel 2019, per ricevere finalmente la revisione e la pubblicazione tra pari. In effetti, la convalida della loro ricerca era stata precedentemente paralizzata dalla natura senza precedenti della scoperta che alcuni dei dati non erano stati trasmessi dalle autorità statunitensi.

Oggetto non identificato da lontano

La scoperta del meteorite, che era largo solo pochi metri, arriva sulla scia delle recenti scoperte di altri due oggetti interstellari del nostro pianeta. sistema solarenoto come Oumuamua nel 2017 e Borisov nel 2019, che erano molto più grandi e non erano in stretto contatto con la Terra.