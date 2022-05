Scopri il tuo stato psicologico attuale!

Diversi specialisti hanno sviluppato test proiettivi per diagnosticare il funzionamento psicologico di ogni individuo da una prospettiva dinamica. Infatti il ​​test che vi proponiamo oggi può rivelare il vostro stato psicologico in questo momento.

Facile test della personalità!

Le tecniche proiettive consistono nel presentare a una persona il materiale più non strutturato possibile, chiedendogli così di costruirlo a modo suo. In effetti, questi test richiedono quindi diverse risorse per la funzione mentale. In particolare la percezione visiva, la percezione uditiva, l’associazione di idee o immagini, l’espressione simbolica del disegno e del colore…

Questi test aiutano anche a valutare la personalità delle persone e a scoprire determinati tratti. Senza ulteriori indugi, ecco un test che può aiutarti a scoprire qual è la tua attuale salute mentale e cosa ti preoccupa di più in questo momento. È molto semplice! Guarda attentamente l’immagine di prova per un massimo di 10 secondi e annota prima cosa vedi. Di seguito troverai i risultati.

Test sulla personalità: hai visto prima la grotta?

Secondo questo test, è molto difficile sbilanciarsi. Calma ed equilibrata, cerca sempre di vedere solo il bene in ogni situazione.

E grazie al tuo ottimismo e alla tua forza interiore… le situazioni negative non ti fanno pressione. Inoltre, le persone spesso vengono da te in cerca di consigli o aiuto. Li sostieni sempre e condividi anche la tua energia positiva con loro.

Test della personalità: se vedi prima un UFO

Allora sembra che tu stia sempre per esplodere. In effetti, spesso soffri di problemi di salute a causa della tua mancanza di resistenza allo stress. Potresti soffrire di insonnia o incubi.

Non lasciare che le piccole cose ti influenzino e non tenere tutto per te. Ciò può causare nausea, emicrania e altre complicazioni …

Secondo questo test, tendi a creare un problema da qualsiasi cosa. Infatti, a causa della tua abitudine di vedere e concentrarti su difficoltà dove non esisti… vivi in ​​uno stress costante.

Quando incontri situazioni complesse, prova a guardarle da un’altra angolazione. voi tutti Ora devi controllarti E smettila di spendere le tue forze per paure infondate.

Inoltre, per aiutarti a combattere lo stress, non dimenticare di fare esercizi di meditazione o di respirazione. Possono davvero aiutarti. Fai un respiro profondo attraverso il naso ed espira lentamente attraverso la bocca, concentrandoti sul respiro.

Quindi, pensi che il tuo punteggio corrisponda alle tue condizioni attuali? Cosa ne pensi del tuo risultato? È davvero vicino al tuo attuale stato psicologico? Ricorda che questo quiz è destinato all’intrattenimento e non ha nulla a che fare con ricerche o fatti scientificamente provati. Arrivederci alla prossima!