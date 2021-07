Saturno in opposizione: come osservare il pianeta inanellato allinearsi con la Terra

NASA, Agenzia spaziale europea e a. Simon (Goddard Space Flight Center), MH Wong (Università della California, Berkeley) e Team Opal



Saturno, con i suoi gloriosi anelli, è un gioiello nel cielo notturno e sta per arrivare una grande opportunità di osservazione per Saturno. La notte di domenica 1 agosto e la mattina di lunedì 2 agosto vedranno un segno di opposizione planetaria, quando il Sole e la Terra si allineano nel mezzo, come un sandwich celeste.

Nella sua guida quotidiana all’osservazione del cielo, NASA NASA Lunedì mattina presto come orario di visualizzazione principale. “Saturno è direttamente opposto al Sole dalla Terra in questa data. Intorno al periodo dell’opposizione, è visibile tutta la notte, raggiungendo il suo punto più alto intorno a mezzanotte”, ha detto l’agenzia spaziale.

Anche il gigante gassoso Giove prenderà parte alla competizione di questo mese, con il suo grande appuntamento fissato per il 19 agosto. Come con Saturno, sarà visibile tutta la notte e raggiungerà il suo punto più alto intorno a mezzanotte.

L’opposizione annuale di solito significa che il pianeta è più luminoso del solito, ma Note dell’Istituto di Astrofisica del Minnesota “La differenza sarebbe appena percettibile, data la distanza di Giove, e in particolare di Saturno, attorno alla sua orbita”.

un applicazione per osservare le stelle Può aiutarti a connetterti alla posizione di Saturno, che sorgerà a est al calare della notte. Questo è il momento di dividere il tuo speculum per uno sguardo più da vicino. Ancora meglio, un piccolo telescopio può aiutare a mettere a fuoco gli anelli leggendari del pianeta. Con l’attrezzatura giusta, potresti persino scoprire che la sua luna più grande, Titano, sembra essere un punto luminoso vicino.

Non devi sbattere gli avversari sul naso per goderti lo spettacolo. Il pianeta con gli anelli dovrebbe essere chiaro nel cielo notturno per giorni su entrambi i lati dell’evento principale. Lo stesso vale per Giove. Agosto è il mese perfetto per scoprire il pianeta.

Continua Calendario spaziale 2021 di CNET Per stare al passo con le ultime novità spaziali di quest’anno. Puoi persino aggiungerlo al tuo Google Calendar.