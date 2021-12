Salonicco: l’ex maestra d’asilo che fa un delizioso gelato (foto)

L’aroma della vaniglia del Madagascar, l’intensità del cioccolato e l’aroma del caffè emanano dalla Gelateria di Evosmos. Nelle caldaie e nelle pentole, i materiali provenienti da ogni angolo della terra sono armoniosamente collegati. Con le istruzioni e l’occhio attento della giovane maestra d’asilo Elena Gianakido, il gelato artigianale della nonna di Polis viene prodotto, in vasetti, insieme al cibo natalizio negli hotel, ristoranti e chalet di tutto il paese.

Avendo già una carriera di 14 anni nel campo del gelato, l’insegnante di Salonicco, che ha lasciato le lezioni e si è addentrato nella produzione del gelato, lo considera non solo una prelibatezza stagionale, ma lo definisce anche un “di alta qualità dolce”. Secondo APE-MPE, infatti, “gelato al latte con baccelli di vaniglia del Madagascar e miele”, “velluto al cioccolato” ma anche il più tradizionale con il kadaifi, in quanto sembra avere un posto di rilievo accanto a melomakarona e kourabiedes, come elencato su molti dei ristoranti.

“Negli ultimi giorni abbiamo consegnato i nostri ordini per Natale e Capodanno. Molti hotel a Salonicco e in altre regioni, oltre a ristoranti e chalet, hanno scelto le nostre creazioni come dessert dopo il tacchino, il maiale o qualunque sia il pasto festivo”. il cuore dell’inverno, ordinano e lo offrono ai loro clienti, in una confezione speciale che ha un involucro festoso in questo periodo dell’anno”, osserva la signora Gianakido.

Elena Giannakidou ha iniziato a lavorare come maestra d’asilo e il suo grande amore per le classi e i giovani studenti è ancora dominante nella sua vita anche oggi quando ha cambiato il suo percorso professionale. Infatti, come le dicevano amici e conoscenti, se fosse ancora a scuola sarebbe la preferita dei bambini, perché tutti amano il gelato!

Sono state quelle circostanze che l’hanno portata sulla strada del gelato, che non solo l’ha amata, ma ha arricchito la sua passione per la conoscenza e l’esperienza. Per un decennio è andata e ritorno in Italia dove ha studiato con famosi chef che le hanno insegnato tante cose e le hanno svelato deliziosi segreti. Salonicco è diventata la città che ha scelto di fondare l’azienda che oggi, sulla base dell’antica ricetta tradizionale del “nonno e nonna della città”, prepara tanti sapori.

“Fare il gelato è un caso multidimensionale. Mi occupo di matematica, fisica, chimica e tabelle. Il gelato è l’equilibrio di ingredienti e materie prime da eseguire e ottenere un buon risultato. Preparare il gelato, l’antico modo tradizionale con cui il gelato si faceva una volta è seguito da riverenza e fede”. Particolare attenzione è riservata alla bollitura. “Ci vuole poi rispetto, attesa della maturazione e della corretta sequenza di raffreddamento in una gelatiera tradizionale verticale, una delle poche al mondo per fare il gelato tradizionale a mano, senza aria e volume”, spiega.

“L’ideologia dell’azienda di famiglia è sostenere la buona salute”, afferma la signora Gianakidou, che ha viaggiato in molti paesi all’estero e in tutta la Grecia per trovare i migliori materiali. Andava – racconta – in Brasile a cercare il caffè migliore dove dopo che i frutti maturi venivano raccolti ed essiccati, e dopo che erano stati puliti, sbucciati e tostati, finiva nel giusto “legamento” con il latte. Così è finito con i tre caffè che ha portato a Salonicco.

“Un viaggio in Nepal e la mia sete per il gelato più gustoso, con immagini e sapori da tutto il mondo, mi ha portato a scoprire i cacciatori di miele, che raccolgono il miele dalle grotte dell’Himalaya”, aggiunge.

Il gelato ha sicuramente sapori dall’Italia. Una ricetta comasca, 100% tradizionale, con segreti nel drenaggio naturale e nella stagionatura tramandatile da un famoso chef e una ricetta monastica spagnola composta da tre diversi bastoncini preparati nelle pentole di cottura del monastero per la bollitura e la stagionatura a specifiche temperature del formaggio, è uno dei suoi preferiti.

“Viaggiando da Oinousses a Chios, alla ricerca del famoso fico selvatico e del suo lentisco, ho scoperto un’azienda locale tradizionale a conduzione familiare… che curava il gelato con salatini esclusivamente naturali. “A Mani ho trovato nonno Stamos e abbiamo fatto qualcosa di diverso, come metti il ​​sale nel gelato!” , come dice distintamente.