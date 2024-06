Sabato un asteroide con un diametro di oltre 120 metri passa vicino alla Terra

Gli scienziati della NASA affermano che un asteroide passerà a meno di 290.000 chilometri dalla Terra nel pomeriggio di sabato 29 giugno. Questo è il secondo in meno di una settimana.

Un asteroide di diametro compreso tra 120 e 260 metri Si prepara a passare vicino alla Terra sabato 29 giugno, senza alcun rischio di collisione con il pianeta blu. secondo Astronomi dell'Agenzia spaziale europea (ESA)Il corpo celeste passerà vicino alla superficie terrestre alle 13:46 UTC (15:45 ora di Parigi).

Gli scienziati affermano che questo asteroide passerà a meno di 290.000 chilometri dalla Terra, ovvero a circa il 75% della distanza tra il pianeta e la Luna.

“Nessun rischio di impatto”

La scoperta tardiva di questo oggetto vicino alla Terra (NEO), avvenuta il 16 giugno 2024, arriva mentre celebriamo il Giorno degli Asteroidi. “MK2024 è stato scoperto solo pochi giorni fa”, conferma Richard Muesel, dell'Ufficio per la difesa planetaria dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Ha aggiunto: “Un asteroide di queste dimensioni così vicino alla Terra è un evento abbastanza raro, ma non c'è rischio di collisione con esso”.

Scheda tecnica ESA che riassume le caratteristiche dell'asteroide MK 2024. © ESA

A causa delle sue dimensioni e della sua vicinanza, 2024 MK sarà osservabile in cieli limpidi e bui utilizzando un piccolo telescopio rivolto agli astrofili in alcune parti del mondo.

Questo è il secondo evento di questo genere in una settimana. Giovedì 27 giugno, un asteroide molto più grande è passato vicino al pianeta blu, ma a una distanza maggiore poiché non si è avvicinato alla Terra per più di 6.634.850 chilometri, pari a 17 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Battezzato (415029)2011UL21Questo asteroide è stato scoperto il 17 ottobre 2011.