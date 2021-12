Rottura della scogliera antartica, il livello del mare aumenterà a breve termine

Secondo un rapporto dell’American Geophysical Union, Segni di crepe sulla scarpata Thwaites dell’Antartide, Che può essere rotto nei prossimi cinque anni. Questo gigantesco ghiacciaio, un’area delle dimensioni della Gran Bretagna che sta rallentando lo scioglimento del ghiacciaio Thwaites, causerà un enorme innalzamento del livello globale del mare.

Segni di crollo imminente sulla piattaforma orientale di Thwaites

squadra internazionale denominata ITGC (International Thwaites Glacier Collaboration) Hanno scoperto questa regione dell’Antartide occidentale diversi anni fa, in una missione del valore di oltre 50 milioni di dollari finanziata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito.

Ricercatori Radar penetrante a terra sulla piattaforma Per le foto dell’interno. Quello che trovarono li sorprese: il fondo non era piatto, ma rugoso con increspature profonde circa 50 metri. Queste fratture sono state causate alla sommità di ogni valle.

In un altro campo, gli scienziati hanno scavato un pozzo e hanno inviato Icefin, un robot con strumenti per esplorare l’oceano sottostante e raggiungere la roccia. E ‘stato trovato che L’acqua era di 1°C o 2°C sopra lo zero. Questo era quello che si aspettavano a causa del riscaldamento globale.

Ma il segnale più allarmante è stata una scoperta Un gruppo di fratture oblique che si estendono su quasi tutto il setto. Queste crepe si stanno lentamente aprendo, sebbene i satelliti abbiano recentemente rilevato un movimento accelerato lungo le fratture.

Cosa succederà quando la piattaforma si blocca?

Il capo della spedizione di Thwaites Ted Schampos, un glaciologo dell’Università del Colorado negli Stati Uniti, ha affermato che quando la piattaforma si rompe, Forse gran parte del ghiacciaio si sta sciogliendo più velocemente. Nel peggiore dei casi, la tua velocità potrebbe triplicare, contribuendo a un livello del mare globale del 5%.

Robert DeConto, un glaciologo dell’Università del Massachusetts, ad Amherst, ha sottolineato che Non è chiaro se ciò accadrà entro un anno o 10. I ricercatori ritengono che il crollo dell’intero ghiacciaio fosse lontano secoli, ma ciò aumenterebbe il livello del mare di circa 65 centimetri.

Ma poiché i Thwaites occupano un bacino in cui scorrono i ghiacciai vicini, scompaiono Potrebbe causare la perdita dell’intera calotta glaciale dell’Antartico occidentale, causando un aumento di 3,3 metri del livello del mare globale, afferma DeConto.

I ricercatori suggeriscono che il crollo della piattaforma è un avvertimento che la calotta glaciale dell’Antartico occidentale Può iniziare a subire grosse perdite A breve termine, nei contratti, in particolare Se le emissioni di carbonio non iniziano a diminuire.

