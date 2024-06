Risveglio di un buco nero supermassiccio osservato dal vivo per la prima volta?

Il buco nero supermassiccio nel cuore della galassia SDSS1335+0728, a 300 milioni di anni luce di distanza nella costellazione della Vergine, potrebbe essere in fiamme. Da dicembre 2019, la sua brillantezza nei campi ultravioletto, visibile e infrarosso ha comunque attirato l’attenzione degli astronomi. In uno studio che apparirà sulla rivista Astronomia e astrofisicaPaula Sanchez Saez e colleghi hanno analizzato in dettaglio questo singhiozzo, che è stato rilevato utilizzando la struttura transitoria di Zwicky Osservatorio del Monte Palomar (California). Conclusione: il mostro potrebbe svegliarsi per sempre! Questa ipotesi è diventata più credibile perché dal febbraio 2024 il buco nero emette anche energia più elevata, nei raggi X.

Attività senza precedenti

Nel 2019, dopo che è stato rilevato il forte aumento di luminosità del suo nucleo, SDSS1335+0728 è stato classificato come AGN (nucleo galattico attivo). È una categoria ben nota agli astronomi, che allora veniva considerata un esempio tra gli altri. Solo che SDSS1335+0728 non aveva mai mostrato un'attività simile prima, lo ha scoperto il team di Paola Sanchez Saez esaminando antiche osservazioni. La cosa più interessante è che questo fenomeno continua e si intensifica!

Il risveglio è stato esaminato attentamente

“Queste differenze potrebbero essere spiegate dalla combustione di un buco nero di circa un milione di masse solari o da un TDE esotico”, prevede il team. Nel suo articolo. I TDE (eventi di disturbo mareale) sono esplosioni di luminosità risultanti dalla distruzione di una stella che passa vicino a un buco nero supermassiccio. Fenomeni generalmente brevi. Il che non si adatta bene alle note.

Pertanto il team preferisce la seconda ipotesi: il risveglio permanente del buco nero. Sotto gli occhi dei telescopi, trasformerà il suo ospite da uno stato di galassia inattiva a una galassia attiva. Il primo che promette molte più osservazioni di SDSS1335+0728 nei prossimi mesi.