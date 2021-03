Report from Italy – with maled from the land of Milo Rao

In questi giorni viene proiettato il film del regista, “The New Gospel”, che denuncia lo sfruttamento dei lavoratori migranti africani. Nominato miglior documentario al Premio del cinema svizzero 2021, si immerge in una realtà molto oscura. Boris Senf

Il lavoro di raccolta dei pomodori è un lavoro molto duro, e soprattutto paga una miseria: per 350 chilogrammi di frutta il lavoratore spesso guadagna solo 3,5 euro. Armin Smailovich Gesù appare in un campo di pomodori in Puglia nel settembre 2019. Armin Smailovich Sul ciglio di una strada nei pressi di San Severo, l’equipaggio di Milo Rao si è incamminato verso i campi di pomodori ai margini di una pericolosa strada pedonale intersecata da camion che trasportavano il raccolto. Armin Smailovich 1/4

I gesti sono impegnativi ma sottili e funzionano a un ritmo veloce. Le mani guantate di nero scavano nel terreno, raccolgono le piante e le scuotono a secco sopra una gabbia. Ogni volta che lascio cadere una dozzina di pomodori. Poi torna a terra, mentre la vendemmia prosegue instancabilmente sotto i raggi cocenti del sole di fine settembre 2019 in Puglia, nel sud Italia. Questa tecnica è ben consolidata. il tempo è prezioso. Modi, che conosce bene il settore, commenta: “Devi raccogliere almeno 4 o 5 piante ogni volta e trovare il modo giusto per far cadere il frutto in una volta sola”. Il 36enne sudanese è tornato nei campi di pomodori, ma questa volta ha interpretato un ruolo leggermente diverso: è uno degli attori africani che ha interpretato Gesù ei suoi discepoli nell’ultimo film del regista svizzero Milo Rao. The New Gospel, un documentarista che ha gareggiato per gli Swiss Film Awards e sta rilasciando in questi giorni, collega questa realtà socio-economica con insurrezione Che è cristallizzato sotto forma di a Cristo contemporaneo.