Questo non è un ciottolo, ma un raro residuo di supernova

La pietra scoperta in Egitto nel 1996 sembra provenire da una supernova termonucleare avvenuta anni luce da noi, diversi miliardi di anni fa. In che modo gli scienziati hanno tracciato la straordinaria storia di questa pietra?

Pesa 33 grammi e si chiama Ipazia. È una pietra. Ma è molto diverso da quelli che di solito puoi raccogliere, perché viene da lontano. Scoperta nel 1996 in Egitto, Ipazia è una pietra extraterrestre (nel senso letterale della parola). Proviene, molto probabilmente, dal nucleo di a cometa. Proprio per questa sua particolarità è studiato a fondo.

Uno studio che sarà pubblicato nell’agosto 2022 sulla rivista scientifica Icaro (Ma è già disponibile), indica che Ipazia è più splendida: sarebbe una reliquia di a Supernova, oltre a una specie rara di cui attualmente non abbiamo traccia fisica sulla Terra. Come possiamo tracciare la possibile storia dei ciottoli interstellari?

Frammenti di Ipazia (con moneta in basso). // Fonte: Università di Johannesburg

Ecco la (probabile) storia di Ipazia

La composizione chimica di qualsiasi corpo racconta una storia. Rivela la cronologia e la fonte. Quello di Ipazia indica che proviene da polveri e soprattutto gas caratteristici: può provenire da un oggetto “principale” che può essere esso stesso da una supernova di tipo Ia, cioè termonucleare. La forma della roccia, ovvero il modo in cui tutti questi materiali si uniscono, ne è un’ulteriore prova.

” In un certo senso, possiamo dire che siamo rimasti sorpresi dall’esplosione della Supernova Ia in piena forza, perché gli atomi di gas di questa esplosione sono rimasti bloccati nella nuvola di polvere circostante, che alla fine ha formato il corpo originale di Ipazia », dettaglia uno degli autori, Jan Kramers, Sul sito web dell’Università di Johannesburg 17 maggio.

La datazione è altrettanto sorprendente, perché questo significa che la pietra si è formata negli ultimi miliardi di anni, mentre Il nostro sistema solare Era appena nato (circa 4 miliardi di anni fa).

Supernova termonucleare o no: qual è il livello di certezza?

Per raggiungere questa conclusione, gli scienziati hanno condotto un’analisi chimica prendendo di mira 17 regioni di un campione molto piccolo di Ipazia. Il risultato ha mostrato bassi livelli di silicio, cromo e manganese. Questa prima osservazione assicura che la pietra non provenga dal sistema solare. Poi, l’analisi ha mostrato che, d’altra parte, c’erano alti livelli di ferro, zolfo, fosforo, rame e vanadio: questa seconda osservazione mostra che il corpo non proviene dalla vicinanza spaziale, nemmeno dal nostro braccio. via Lattea.

Anche la configurazione esclude stella La gigante rossa come fonte. Allo stesso modo, l’analisi chimica mostra che Ipazia ha un contenuto di ferro molto elevato rispetto al silicio e al calcio, il che esclude un’origine elementare. Supernova di tipo Ib (chiamata ” in un cuore spezzato “).

Percorrendo questa strada attraverso successive eccezioni, è rimasta una sola possibilità, e la più intrigante di tutte: la supernova termonucleare Ia. Tali supernove di stelle binarie sono rare, ma si ritiene che qualsiasi roccia risultante debba contenere determinati elementi chimici in proporzioni insolite. Nello specifico, però, tutte le analisi di Ipazia permettono di “abbinare” la pietra a quanto ci si aspetterebbe da una supernova termonucleare.

Be ‘quasi. Gli scienziati hanno anche identificato elementi chimici (come fosforo o potassio) che non sembrano essere compatibili con questo tipo di supernova. Tuttavia, questo è inspiegabile: questi elementi possono essere derivati ​​da vari eventi avvenuti nella regione, prima o durante la supernova. In sintesi, a questo punto della ricerca, possiamo considerare Ipazia la traccia materiale più probabile – trovata sulla Terra – per una supernova Ia. E questo non è male come prova, perché stiamo parlando di una gigantesca esplosione avvenuta miliardi di anni fa, a diversi anni luce di distanza.