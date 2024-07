Questi scienziati della NASA hanno trascorso un anno in un habitat marziano stampato in 3D

NASA NASA I quattro scienziati della missione Chapea 1 hanno lasciato l'habitat di Marte dove erano stati confinati per più di un anno

Spazio: immagina di trascorrere un anno a più di 55 milioni di chilometri dalla Terra? Questa è la sfida affrontata dalla missione CHAPEA della NASA, in cui quattro scienziati sono stati scelti per simulare un anno trascorso su Marte. Sabato 6 luglio sono emersi dall'habitat appositamente allestito per l'occasione, dopo 378 giorni di insediamento.

Kelly Haston, Anka Celario, Ross Brockwell e Nathan Jones sono entrati in Habitat il 25 giugno 2023. Dopo più di un anno di prigionia, ora hanno ritrovato la libertà.

“Sono molto orgoglioso e onorato di far parte di questo equipaggio e di questo progetto, e di partecipare a una piccola parte del lavoro svolto qui sulla Terra che un giorno consentirà agli esseri umani di esplorare e vivere su Marte”. ha detto Kelly Haston, comandante della missione al momento del suo rilascio.

Hanno vissuto per 378 giorni nel “Mars Dune Alpha”, un habitat che simula le condizioni di vita su Marte e si trova presso il Centro di ricerca della NASA a Houston, in Texas. Composta da quattro camere da letto, una palestra, una fattoria verticale per la coltivazione di insalate, una stanza dedicata alle procedure mediche e alle postazioni di lavoro, la casa di 160 metri quadrati è stata stampata in 3D.

“Questa è una delle tecnologie che la NASA sta studiando per costruire potenziali habitat sulla superficie di altri pianeti o sulla Luna”.Grace Douglas, presidente del programma CHAPEA, ha osservato nell'aprile 2023.

Un compito in più fasi

Tuttavia, questo esperimento durato un anno è solo la prima fase di una missione in tre fasi. Una seconda missione CHAPEA è prevista per la primavera del 2025, proprio come nelle missioni precedenti, in cui i volontari dovranno eseguire passeggiate spaziali simulate, attività fisica o piantare raccolti.

I volontari saranno inoltre messi alla prova con fattori di stress, come limitazioni delle loro risorse, guasti alle apparecchiature o ritardi nelle comunicazioni. L'obiettivo è valutare le reazioni degli individui all'isolamento e alle varie situazioni stressanti.

Grazie ai risultati delle tre missioni, la NASA sarà in grado di prevedere meglio le difficoltà durante le future missioni su Marte. L’Agenzia spaziale americana mira a riportare gli astronauti a sbarcare sulla Luna con le missioni Artemis, prima di puntare su Marte entro gli anni 2030-2040.

Vedi anche su HuffPost :