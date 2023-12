Questa festa gratuita a JB comprende cibo di strada, musica dal vivo, fuochi d'artificio e altro ancora

So che il Natale è appena finito, ma ciò non significa che i festeggiamenti finiranno presto. Mancano solo pochi giorni alla fine di quest'anno solare, quale modo migliore per festeggiare il 2024 se non con una festa piena di cibo e shopping, E Concerti?

Questo è fondamentalmente cosa Mega Festa Johor (molto Appropriatamente Il suo nome, tra l'altro) è tutto.

Foto: Mega Fiesta Johor/Facebook

Scappando da 29 dicembre 2023 A 1 gennaio 2024Mega Fiesta Johor è fondamentalmente un Pasar malam Ma su scala più ampia.

Sono pronto Venduto Sul Pasar malam Comprensibile, ma questa vacanza ha molto da offrire!

Ci sarà una vasta gamma di bancarelle di cibo e bevande che serviranno alcuni dei popolari snack da strada come mais, tacos, GIORNI DI GUNTING (le strisce di pollo fritto a taglio largo che hanno preso il sopravvento sullo street food malese), hot dog in tazza e altro ancora.

Hanno anche ostriche fresche e pasti confezionati se i piccoli bocconi non bastano a riempirti la pancia.

Non sei pronto per il nasi lemak in lattina o anche per un hamburger Ramli? Magari potrai deliziare il tuo palato con qualche piatto caldo cucinato sul momento per te! Considerata l'attuale stagione delle piogge, un piccolo pasto preparato con una pentola calda sembra fantastico.

Naturalmente ci sono anche dolci come il gelato e persino il gelato Mngjik JPOltre a bevande come succhi e cibi preferiti dai bambini Bandung. Quindi, se ci pensi, potresti personalizzare un intero pasto di tre portate qui.

Naturalmente, il cibo non lo è Appena Quello che hanno ottenuto in questo Eid.

Ci saranno anche stand al dettaglio che venderanno abbigliamento come magliette, cappelli, felpe con cappuccio e altro ancora. Chi ama fare shopping a JB? Lo so che lo faccio! E Va bene, l'anno è quasi finito, quindi non esitare a fare del tuo meglio e coccolarti.

Ci saranno anche opere eseguite da artisti selezionati come Ira Milbane, Banda Burhan, Yulita Yucha E sta succedendo altro ancora dalle 20:45 alle 24:00.

Mentre sei lì, puoi anche restare e goderti lo spettacolo pirotecnico per festeggiare il nuovo anno. Pensaci: darai il benvenuto al nuovo anno in un altro paese E Potrai anche saltare l'inceppamento: doppia vincita!

E la parte migliore? L'ingresso in questa vacanza è Spedizione gratuita.

Allora, cosa stai aspettando? Segna sul tuo calendario questo fantastico evento che dura quattro giorni di festa e divertimento!

Mega Festa Johor

📍Danga Bay, Johor Bahru, Malesia

🕒11:00 – 12:00

🗓️ Dal 29 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024

