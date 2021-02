Quando impari qualcosa di nuovo, appare ovunque!

Il fenomeno Baader-Meinhof è un nome strano per la maggior parte di noi. Tuttavia, è solo il nome ufficiale del fenomeno della “causa” che tutti hanno mai sperimentato, ma non osa ammetterlo perché pensa che sia solo un’immaginazione. Un semplice esempio di ciò è quando impari una nuova parola, specialmente una parola straniera, all’improvviso la incontri ovunque. Il fenomeno che incontri è anche conosciuto come il nome vietnamita “l’illusione dell’esitazione”, ed è abbastanza reale.

Fenomeno di frequenza dell’illusione

Il fenomeno Bader-Meinhof, noto come “allucinazione di frequenza”, è un termine coniato dal linguista Arnold Zwicky per spiegare la sensazione che qualcosa diventi più frequente una volta che lo conosci.

Questo fenomeno si applica anche in aree come il business e il marketing che mirano a raggiungere la psiche del cliente.

Succede quando impari qualcosa di nuovo

Supponi di imparare una nuova parola. Può essere qualsiasi parola. Ma gradualmente ti rendi conto che una volta che ti viene in mente, inizi a vederlo ovunque. Potrebbe essere in una rivista, in una pagina web o anche in un libro che leggi, ma inizierai a notarlo sempre di più. Perché le persone improvvisamente usano questa parola? Perché non è apparso prima e tu non l’hai notato? È un termine gergale vecchio stile? ovviamente no. Quando conosci qualcosa di nuovo che hai appena imparato, che viene utilizzato molto ed è popolare, allora lo sei Vivi il fenomeno di Pader-Meinhof, o l’illusione dell’indecisione.

L’attenzione selettiva fa parte del fenomeno

Uno di questi cambiamenti è nella psicologia e nel cervello Quando qualcosa di nuovo è l’attenzione selettiva, abbiamo la capacità di manipolare e manipolare i nostri sensi e il nostro interesse per ciò che conta davvero. Dopo aver appreso qualcosa di nuovo, la tua mente si concentrerà immediatamente su di esso, il che attirerà ancora di più la tua attenzione. Scoprirai che ciò che hai appena imparato non è un “inizio improvviso”, ma piuttosto lì, la tua mente è troppo occupata per riconoscerlo.

La mente umana ama i “modelli”.

A causa dell’interesse e della consapevolezza selettivi delle persone, inizieremo a vedere ciò che stiamo imparando ovunque. Il nostro cervello è particolarmente appassionato di trovare e creare “schemi”, ad esempio, quando si ascolta la musica, il nostro cervello cerca di riprodurre lo “schema” delle melodie e prevedere se la melodia successiva è ciò che – questo è anche un motivo per cui puoi rapidamente annoiarsi per le canzoni che vengono riprodotte Suonalo ancora e ancora, perché il tuo cervello lo sa già.

Il nostro cervello, infatti, può creare modelli che prima non esistevano grazie alle nuove informazioni che riceve. Questa è una spiegazione per questo fenomeno psicologico facilmente “stimolante”.

Il fenomeno Baader-Meinhof non è necessariamente una cosa negativa

L’ipotermia è un fenomeno interessante, ma non influisce sulla nostra vita e non causa problemi psicologici. In effetti, molte persone pensano che trovare una canzone appena scoperta, una parola appena appresa o un gioco che stanno appena iniziando a giocare siano tutte coincidenze interessanti che chiunque incontrerà.