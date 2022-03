Puoi risolvere questo quiz visivo rispondendo a una semplice domanda e vedere se la tua intuizione è corretta

Un test visivo è un test utilizzato per misurare l’acuità visiva, che è la capacità del sistema visivo di percepire, rilevare o riconoscere determinati oggetti. L’acuità visiva è il parametro che valuta la capacità del sistema visivo di rilevare i dettagli di un oggetto e ha due scale: Acuità visiva remota e acuità visiva vicina.

l’intuizione è Concetto subordinare “teoria della conoscenza” che descrive ciò che è diretto e immediato senza l’intervento dell’inferenza o della ragione ed è considerato di per sé evidente. Supposto percettivo Offre una conoscenza intuitiva della realtà.

Per risolvere il quiz visivo di oggi, dovrai usare il tuo intuito per trovare la risposta corretta. Secondo alcune teorie psicologiche, l’intuizione un conoscente che non seguono un percorso razionale, e quindi non possono essere spiegati e nemmeno pronunciati.

immagine di prova

Si può chiamare Questa conoscenza o informazioni per competenza prima, ma di solito non è in grado di spiegare perché ha raggiunto una conclusione o una decisione particolare.

D’altro cantoE il L’intuizione si presenta spesso come reazioni emotive improvvise a determinati eventi, percezioni o sensazioni.

Per risolvere il test visivo, tu Devi seguire queste istruzioni: Nota i due personaggi nella foto; Uno si chiama Buba e l’altro è Kiki. Riesci a scoprire chi è?

novantacinque La percentuale di persone attribuisce il nome Kiki alla forma arancione e Boba alla forma viola arrotondata. E tu?

Se ti piace il quiz, non dimenticare di condividere i nostri articoli con i tuoi amici.

© ️ Tekpolis Editorial Board Google e Facebook saranno informati di eventuali copie dei nostri articoli senza il nostro consenso