Piede – Qualif. CM – Italia – Italia: convocati per la selezione Verratti, Kean e Florenzi

Roberto Mancini ha messo insieme un elenco di 38 giocatori, inclusi i tre parigini Marco Verratti, Moise Kean e Alessandro Florenzi, per le partite dell’Italia contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania a fine marzo.

In attesa di Euro 2021 e Nations League, l’Italia inizierà a qualificarsi al Mondiale 2022 e Roberto Mancini ha stilato un elenco allargato di 38 giocatori per i prossimi tre incontri, contro l’Irlanda del Nord (a Parma, 25 marzo), la Bulgaria ( a Sofia, il 28 marzo) e in Lituania (a Vilnius, il 31 marzo).

In lista, come previsto, i tre italiani del PSG, Marco Verratti, Alessandro Florenzi e Moise Kean. Mancini ha offerto una prima convocazione anche a Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta che ha recentemente ottenuto la nazionalità italiana, e Matteo Ricci, trequartista spezzino.