Pianeta economico | Il miglior cannone del mondo

Era scritto in paradiso. La Cina stava per abbattere gli Stati Uniti dalla sua base e diventare la più grande economia del mondo, era solo una questione di tempo. Ora non sembra più così chiaro.

Nel 2010, molti esperti credevano che la Cina sarebbe diventata la più grande economia del mondo… nel 2020. Più di recente, uno studio di Goldman Sachs ha sostenuto che l’economia statunitense, che è al vertice dei paesi con il PIL più alto, essere superato da È in Cina intorno all’anno 2035.

Non accadrà prima del 2060, se non del tutto, ha recentemente affermato un ricercatore del Rockefeller Center Financial Times.

Ci si potrebbe chiedere che senso abbia sapere chi sarà il prossimo “top defender” nell’economia globale, ma questa è una domanda a cui molti vorrebbero una risposta.

Sapere da dove verrà la crescita economica condiziona non solo le decisioni di investimento a lungo termine delle aziende, ma anche le relazioni politiche che i governi mantengono.

La questione è importante anche per il sistema finanziario internazionale, dominato dal re dollaro, che potrebbe perdere la sua influenza se la Cina diventasse la più grande economia del mondo.

Gli Stati Uniti sono in cima a questa classifica dagli anni ’20, ma la lista è cambiata radicalmente nel corso degli anni. Il Giappone, seconda economia mondiale alla fine degli anni ’60, è stato superato dalla Cina nel 2010. Il Regno Unito ha appena superato l’India, sua ex colonia, al quinto posto della graduatoria. L’Italia è scesa molto nella classifica mondiale.

Il predominio economico dipende molto – ma non solo – dalla demografia per ovvie ragioni. Più un paese ha una popolazione, più bisogni ha bisogno di tutti i tipi per soddisfare e maggiore è la produzione totale di beni e servizi, misurata annualmente dal prodotto interno lordo (PIL).

Progresso lento

Non molto tempo fa, le previsioni erano abbastanza chiare: con un tasso di crescita economica di circa il 10%, la Cina avrebbe assorbito abbastanza rapidamente le file che la separavano dagli Stati Uniti, il cui PIL cresceva della metà più rapidamente. L’India, il paese che sta per diventare il paese più popoloso del mondo, si è classificata al 15° postoH L’economia mondiale nel 1990 è salita a 5H Un posto e dovrebbe continuare a salire, secondo la maggior parte delle previsioni.

Al contrario, il progresso della Cina è stato in qualche modo rallentato da una combinazione di fattori. Demografia prima di tutto. È difficile credere che un paese abbia vietato ai suoi cittadini di avere più di un figlio per frenare la crescita della sua popolazione, ma la popolazione cinese non sta più crescendo e potrebbe iniziare a diminuire nel prossimo decennio.

La riorganizzazione del commercio è un altro ostacolo che potrebbe far deragliare la Cina nel suo cammino verso la vetta del mondo.

Le altre grandi economie del mondo hanno iniziato a costruire i loro regni commerciali per ridurre la loro dipendenza da un paese che è visto sempre più come un nemico.

È solo l’inizio. La tecnologia cinese non è più benvenuta da nessuna parte e sempre più paesi si stanno unendo per smettere di vendere alla Cina i loro gadget tecnologicamente più avanzati.

Con la transizione energetica, Stati Uniti, Canada ed Europa sperano di riportare a casa parte della loro capacità produttiva e di invertire il flusso commerciale di cui la Cina ha beneficiato così tanto per 40 anni. Nonostante tutti i miliardi che verranno investiti per far sì che ciò accada, sarebbe sorprendente escludere la Cina dall’equazione.

Resta da valutare l’impatto del riallineamento dei blocchi commerciali sulla crescita economica mondiale.

Nel frattempo, Cina e India continuano a muoversi più velocemente di altri paesi verso il primo posto. Quest’anno, mentre gli Stati Uniti sono sull’orlo della recessione, la crescita economica dovrebbe essere del 5,9% in India e del 5,2% in Cina, secondo le previsioni riviste dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.