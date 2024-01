Perché siamo ossessionati dalle creature metà umane e metà bestie?

Una sirena e un centauro stanno parlando. – Credito: Immagini di Storia della scienza / Alamy Foto Stock / https://www.alamy.it / Alamy Stock Photo

SLui è il primo: l'essere ibrido, complesso, complesso, caotico. O Tipo, forma pura e oggettiva? Oppure compaiono insieme? La più antica rappresentazione conosciuta di un ibrido risale a 40mila anni fa. Questo è un artefatto scolpito da un essere umano con la testa di un gatto. Alcuni credono che sia la prima prova della capacità mentale di collegare il concetto di animale e quello umano in un'unica categoria astratta. In Indonesia, pitture rupestri di teriantropi, creature per metà umaneNoi siamo Mezzo animalees, sono stati scoperti di recente. “I personaggi ibridi vengono posti accanto agli animali selvatici per costruire narrazioni, fornendo la prima prova della capacità umana di raccontare una storia attraverso immagini metaforiche, più di 20.000 anni fa. Lasko “, spiega Roman Simnel, etnologo e autore del libro Dall'ibrido alla specie (Bove, 2023).

Quasi ovunque su questo pianeta, tra -50.000 e -9.000 anni fa, nello stesso momento in cui l'uomo cominciò a rappresentare gli animali, furono rappresentati anche da uomini-coccodrillo, uomini-lucertola, con la testa di cane selvatico o di sciacallo. . “La forma ibrida ha permesso agli uomini di immaginare combinazioni del mondo vivente collegando parti di organismi diversi appartenenti ad ambienti distinti, terrestre, marino e aereo”.

– Fonte: © Westend61 GmbH / Alamy Foto / https://www.alamy.it / Alamy Foto

Nella mitologia greca, il Minotauro è un mostro fantastico con il corpo di un uomo e la testa di un toro. © Westend61 GmbH / Alamy Stock Photo / https://www.alam […] Per saperne di più