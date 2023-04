Parli simbolo scientifico? Un libro per capire ∅, K e altri π

Belen

“Nero, E bianco, I rosso, U verde, O blu…” Uno dei sonetti più famosi della letteratura francese collega le vocali con il colore. Ma consideriamo come sarebbe se Arthur Rimbaud avesse dotato queste lettere di un valore non consensuale ma scientifico. “a” di accelerazione, “e” di eccentricità, “i” di numero immaginario, “U” di tensione e “O” di origine (fino a ∅ dell’insieme vuoto)… C’è anche poesia in questi concetti, e i loro simboli compongono un intero insieme di animali descritti da due ricercatrici britanniche, la matematica Katie Stickles e il biochimico Nathan Adams, in un lavoro che, per essere educativo, non sprofonda mai nella noia.

Parliamo tutti di simboli scientifici in una forma o nell’altra, a cominciare dai numeri. L’unico mondo di questi segni che usiamo per contare costituisce uno zoo meraviglioso, perché se padroneggiamo i numeri indo-arabi e il loro sistema decimale, non possiamo che essere affascinati da altri modi di numerazione, che ci sono completamente estranei. . (ri)scopriamo che i Maya pensavano in base 20 e i Babilonesi in base 60! Tanto di cappello anche all’Ordine Monastico Cistercense, che ha inventato un sistema elegante e complesso in cui qualsiasi numero da 1 a 9999 può essere rappresentato da un unico simbolo.

Molecole, linguaggi informatici…

La matematica è un’enorme fonte di segni, dal famoso numero π (pi greco) alla sua forma più o meno simile ∩, che si legge “inter” perché denota l’intersezione di due gruppi. Tuttavia, altre scienze non dovrebbero essere da meno, e possiamo citare la chimica e la tavola periodica degli elementi. Riconoscerai facilmente CO 2 o la molecola d’acqua H 2 oh ma c significato 6 H 10 UN 5 Il pericolo di scappare da te, anche se conosci ciascuno degli elementi costitutivi di questa molecola, quella della cellulosa, che forma la carta su cui sono stampate le lettere di questo articolo, se lo leggi alla vecchia maniera. Impareremo anche che la chiocciola (@) non è solo un separatore elettronico di indirizzi, ma denota anche atomi rinchiusi in una gabbia molecolare…

Aumentando la complessità, creando nuovi campi, le scienze e le tecnologie di accompagnamento non hanno cessato di arricchire l’elenco dei simboli. Che si tratti di disegnare schemi elettrici o un albero genealogico (con i cosiddetti “genogrammi”), senza dimenticare i segni che popolano i linguaggi informatici. Abbiamo finalmente conservato queste sette lettere o abbreviazioni (m, s, a, k, mol, cd, kg) che formano la struttura del Sistema Internazionale di Unità e misurano l’intero universo. Pensaci quando guardi il seguente bollettino meteorologico, dove la velocità del vento eretico sarà espressa in chilometri all’ora (km/h), non metri al secondo (m/s), e la temperatura in gradi Celsius (gradi C) e non in kelvin (K)…

