Parlando del tornado in Mississippi, questo meteorologo ha iniziato a pregare dal vivo

Nel suo bollettino meteorologico di venerdì 24 marzo, il capo meteorologo della WTVA, Matt Lubban, ha iniziato con una preghiera per gli abitanti di Amory, Mississippi.

bollettino meteorologico – Caro Gesù, per favore aiutali. Nel suo bollettino meteorologico di venerdì 24 marzo, il capo meteorologo locale della WTVA, Matt Lubban, ha pregato per gli abitanti di Amory, Mississippi, mentre un tornado e un temporale hanno devastato l’area. Uno stato nel sud degli Stati Uniti, dal venerdì al sabato notte. Sabato, il governatore Tate Reeves ha annunciato che almeno 23 persone sono state uccise, decine di feriti e danni significativi.

Matt Le Pen ha avuto difficoltà a contenere le sue emozioni quando ha visto in diretta televisiva che un tornado si stava formando su Amory, una città con meno di 10.000 abitanti. cade ancora e ancora “Hey amico”, Come si sente nel video qui sotto.

GUARDA: Il meteorologo WTVA Matt Le Pen sopraffatto dal grande tornado che colpisce Amory, Mississippi https://t.co/JDd8n46X31 – Notizie BNO in diretta (BNODesk) Guarda il tweet

Completamente disorientato, ha poi spiegato di non poter prevedere il percorso della tempesta: “Il problema è che ti fidi troppo di me. Ti dico da che parte stanno andando le cose, e alcuni di voi concordano, ‘È lì che stai andando’, ma la verità è che può cambiare direzione molto bene. ” Ha anche invitato gli abitanti di Amory a rifugiarsi il prima possibile.

GUARDA: Un meteorologo della TV locale dice la preghiera in diretta mentre un enorme tornado squarcia il Mississippi. 🙏 #mswx #Mississippi … https://t.co/u1KT85kIDI – Notizie TV ora (TVNewsNow) Guarda il tweet

Con l’arrivo di una nuova immagine dal vivo che mostra i progressi del tornado, il presentatore sembra perdere completamente la calma : “Northern Amore, sta succedendo questo! » Quindi gridò prima di rivolgersi a Dio con la preghiera.

Il bilancio delle vittime aumenterà

Se il bilancio è attualmente di 23 riscontri, Sappiamo che più (persone) sono state infettate. Le squadre di ricerca e soccorso sono ancora attive.Il governatore Tate Reeves ha detto su Twitter.

Almeno ventitré abitanti del Mississippi sono stati uccisi da violenti tornado ieri notte. Sappiamo che molti si stanno facendo male… https://t.co/rzmfVom9GQ —Hafiz Tate Reeves (@tatereeves) Guarda il tweet

Anche i servizi di emergenza del Mississippi (MSEMA) hanno notato su Twitter: Sfortunatamente, questi numeri dovrebbero cambiare. verso l’alto. “Lo stato ha inviato articoli di soccorso nelle contee di Sharkey e Humphreys”.a circa 110 chilometri a nord della capitale, Jackson, ha detto a Mallary White di MSEMA ABC.

Gli avvisi di tornado sono stati emessi venerdì per diverse contee in questo stato, ma sabato alle 02:48 (07:48 GMT), la filiale del National Weather Service (NWS) a Jackson ha indicato che “Il controllo degli uragani è stato revocato nell’intera area interessata”.. “Nelle nostre zone sono attese nuove piogge e altri temporali”ha twittato, sottolineandolo“Non dovrebbero essere così forti come previsto.”.

