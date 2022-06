ONU: Fino al 90% degli edifici Mariupol distrutti o danneggiati – rts.ch

Kiev aspettava da molto tempo la visita dei leader francese, tedesco e italiano. Ciò arriva alla vigilia della tanto attesa raccomandazione della Commissione europea se concedere o meno all’Ucraina lo status di paese candidato all’adesione all’UE.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “Ora siamo vicini all’essere il candidato ufficiale dell’UE come sognavamo solo pochi anni fa. L’Ucraina ha fatto tutto il possibile per diventare un candidato”.

Il tempismo della visita di Macron, Schulz e Draghi non è stato casuale. È più facile per loro venire in Ucraina prima della decisione della commissione. Nei prossimi giorni si parlerà molto di divisioni tra gli europei sulle relazioni tra Ue e Ucraina. È possibile che siano necessarie condizioni per il posizionamento del filtro di Kiev. Tutto questo rischia di essere visto male in Ucraina.

Quindi questa visita mira a fare impressione. Ciò è particolarmente evidente nelle foto pubblicate giovedì che mostrano i leader delle tre principali potenze economiche dell’Unione Europea, uniti sul campo, con Volodymyr Zelensky.

Nell’elenco delle discussioni è stata inclusa anche la fornitura di armi all’Ucraina da parte dell’Occidente. L’argomento è delicato per il cancelliere tedesco Olaf Schulz, desideroso di risparmiare la Russia, che la Germania fa molto affidamento sul gas. Finora, nessuna delle armi pesanti promesse dalla Germania è stata consegnata all’Ucraina.

