Ondata di caldo: cancellazione forzata degli eventi

Temperature a 39 °C alle 19:30 a Castres (Tarn), venerdì 17 giugno: I residenti non sopravvivono all’ondata di caldo. La maggior parte di loro cerca di rinfrescarsi in riva al mare. Molti eventi sono stati cancellati. Custer giocherà le semifinali del Best of 14 contro il Tolosa (Haute-Garonne) la sera del 17 giugno e l’incontro doveva essere trasmesso su uno schermo gigante a Tarn, ma nel caldo soffocante, questa fan zone sarà eventualmente non essere aperto. Si prevede che più di 15.000 spettatori guarderanno la partita. Sfortunatamente per loro, lo è Annullato, come riporta il giornalista Romain Duru, in diretta da Castries (Tarn).



Proprio come la trasmissione di questa partita all’aperto, anche altri eventi, in particolare quelli sportivi, sono stati cancellati. La Route d’Occitanie, gara ciclistica al momento molto contestata, doveva svolgersi nel Tarn, venerdì 17 giugno, ma a fronte di oltre 40 gradi nel pomeriggio, la gara alla fine non si è svolta. non implementato. Il Tarn non è l’unico luogo in cui eventi come festival musicali o cerimonie commemorative sono stati cancellati perché è così in tutti i luoghi messi in allerta rossa.