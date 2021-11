Olaf Schulz sarà il cancelliere tedesco, raggiunto l’accordo per formare una coalizione

Mercoledì 24 novembre i socialdemocratici tedeschi, i verdi e i liberali hanno concluso un accordo di governo per formare una coalizione che sarebbe salita al potere e avrebbe aperto così una nuova era sedici anni dopo il regno di Angela Merkel, secondo il contratto tra il tre partiti. Consultato da Agence France-Presse mercoledì.

Dopo Angela Merkel, la paura dell’altezza in Germania

A quasi due mesi da un’elezione generale che ha visto un disastro storico per il campo conservatore della cancelliera, il socialdemocratico Olaf Schulz entrerà in cancelleria, in un’alleanza senza precedenti con i Verdi e il Partito Liberale del Partito Liberale Democratico.

seguito dopo l’annuncio

Olaf Schulz ha investito all’inizio di dicembre

Queste tre formazioni hanno concluso a “convenzione” Una coalizione intitolata “Dare to Make More Progress. Alliance for Freedom, Justice and Sustainability” che dà un posto di rilievo alla protezione ambientale, in particolare con l’uscita prevista dal carbone nel 2030, rispetto al 2038 precedente.

Tra le altre importanti misure che la nuova, senza precedenti squadra al potere in Germania vuole attuare, ci sono il ritorno al rigore di bilancio dal 2023 e la legalizzazione della cannabis.

Dieci cose da sapere su Olaf Scholz, vincitore delle elezioni parlamentari tedesche

Olaf Schultz, 63 anni, che dovrebbe diventare cancelliere all’inizio di dicembre dai membri del Bundestag, deve ora presentare questo accordo alla stampa. Poi la Germania girerà pagina sugli anni del governo Merkel, che da solo un mese si occupa di attualità.

Approfitta dell’offerta di 1€

per 3 mesi

con google Scegliendo questo percorso di abbonamento promozionale, accetti il ​​deposito di un cookie di analisi da parte di Google. READ LGV, l'economia, la presidenza, il ruolo delle Regioni: Carol Delga racconta le sue priorità

I Verdi garantiscono già l’accesso al Ministero degli Affari Esteri nonché a ” eccellente “ Ministero del Clima e dell’Economia mentre il FDP, che è molto aggressivo sui conti pubblici, manterrà il portafoglio di finanziamento.