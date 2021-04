Oggi i microrganismi possono essere trovati sotto la superficie di Marte e la ricerca ha dimostrato il perché

Studi su Marte hanno dimostrato che la presenza di acqua sotto la superficie (la superficie di Marte) aumenterà notevolmente le possibilità di vita microbica lì.

Gli scienziati non hanno trovato alcun segno di vita su Marte in questo momento. Ma spera che almeno sotto la superficie di Marte, otterrà sicuramente segni di vita nella sua storia. Ma una nuova ricerca afferma che la prova di tale energia chimica può essere trovata nelle rocce superficiali di Marte che supportano la vita microbica nelle profondità della Terra.

Non sotto la superficie?

In questo momento, il Persistence Rover della NASA è alla ricerca di segni di vita antica su Marte. Nel frattempo, in questo nuovo studio, è stato suggerito che sotto la superficie di Marte, potrebbe essere il posto più appropriato per trovare la vita. È interessante notare che finora nessun tentativo di trovare segni di vita su Marte ha avuto successo.

Gesti di meteoreLa ricerca, pubblicata su Astrobiology, ha esaminato la composizione chimica dei meteoriti caduti sulla Terra dopo essere arrivati ​​su Marte. Queste pietre sono esplose dalla superficie di Marte e sono cadute sulla Terra. La loro analisi ha mostrato che se fossero a contatto con l’acqua, produrrebbero l’energia chimica necessaria a supportare i microrganismi, come accade sulla Terra.

Grande potenziale

Perché questi meteoriti rappresentano una vasta area della superficie di Marte. L’indagine mostra che c’è un’alta probabilità che ci siano le condizioni affinché la vita possa prosperare sotto la superficie di Marte. Lo studio è stato condotto da Tarnis, che attualmente è ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, mentre stava perseguendo un dottorato di ricerca presso la Brown University.

Abbastanza energia chimica

La cosa più importante dell’esplorazione del sottosuolo, ha detto Tarnis, è che ovunque ci sia acqua sotterranea su Marte, ci sono buone probabilità che abbia abbastanza energia chimica per supportare la vita microscopica. “Non sappiamo se la vita sia mai iniziata sotto la superficie di Marte”, ha detto. Ma se è iniziato, riteniamo che l’energia che lo sosterrà finora debba essere lì.

Biosfera dei lombrichi

Negli ultimi decenni, gli scienziati hanno scoperto che le regioni più profonde della Terra sono enormi biomi, la maggior parte dei quali tagliati fuori dal mondo sopra. I raggi del sole non arrivano qui. Gli organismi viventi qui utilizzano sottoprodotti derivati ​​dalla reazione chimica dell’acqua e delle rocce.

Processo di sopravvivenza

La reazione di radiolisi avviene nelle profondità della Terra dove gli elementi radioattivi interagiscono con l’acqua per formare altri elementi, idrogeno e ossigeno. L’idrogeno si dissolve in acqua. I minerali come la pirite assorbono minerali come i solfati assorbendo l’ossigeno ei microrganismi usano l’ossigeno solfato per bruciare gli idroni disciolti come combustibile.

I ricercatori hanno studiato meteoriti da Marte, insieme ai dati di altri veicoli spaziali Curiosity Rover della NASA, e hanno scoperto che i meteoriti contengono tutti gli elementi necessari per tale vita. Non ci sono disturbi sulla superficie della Terra su Marte, quindi la vecchia situazione non sarebbe cambiata. In una situazione del genere, la possibilità di entrare nella vita sotto la superficie di Marte diventa forte.