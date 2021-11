Notizie dalla Francia e dalla regione

Archivio/GCN

Una fiera della scienza si terrà a Shopping dentro Franca Shopping

Il Dipartimento Franca Shopping, insieme al Museo della Scienza Franca, collegato al Centro di Diffusione Scientifica, installato nell’ex Collegio Champagnat, organizzerà la mostra “La scienza nello shopping”.

L’evento inizierà mercoledì 3, dalle 10:00 alle 22:00, e terminerà domenica prossima, 7. L’obiettivo della mostra è mostrare l’importanza della tecnologia e della scienza nella vita delle persone e i miglioramenti che apporta all’educazione scientifica in Brasile.

L’evento fa parte delle attività della Settimana nazionale della scienza, della tecnologia e dell’innovazione (SNCT). I residenti avranno la possibilità di prendere parte a diverse esperienze, tutte esposte nell’area interna del centro commerciale. Inoltre, all’esterno, può essere utilizzato anche un telescopio.

La mostra si concentra sulla diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche per gli studenti delle scuole primarie e secondarie e per gli studenti di tecnologia formale o informale. Le squadre forniranno la direzione e la supervisione per l’attuazione delle prove.

“L’evento allestito a Franca Shopping avrà il tema della storia dell’energia e includerà alcune attrezzature, oltre al telescopio, come la gru, la sedia rotante e altri esperimenti”, ha affermato Sandra Valbo, Direttore di Espaço de Difusão.