Mondiali 2022: evitate Olanda o Germania al primo turno, i Devils possono ancora

Pubblicato il 29/03/2022 alle 08:30



meL’inaspettata uscita dell’Italia in semifinale ha aperto le porte a diverse speculazioni. La FIFA ha annunciato che le migliori teste di serie, ad eccezione del Qatar, paese ospitante, saranno selezionate in base alla classifica FIFA. Primo o secondo (lo sapremo con certezza quando la nuova classifica sarà pubblicata il 31 marzo), il Belgio (terzo in Russia) sarà di livello 1, proprio come Brasile, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e possibilmente Portogallo.

Il che significa che è probabile che i Devils incontreranno Olanda, Germania, Croazia e Danimarca al primo turno in Qatar. Dopo l’eliminazione dell’Italia (6° posto nella classifica FIFA di fine febbraio), c’è ora uno scenario (ma non il più probabile) che consente alle forze di Roberto Martinez di evitare l’Orange (che è nella nostra squadra in Nations League) o Mannalbero.

Tutto è in “Forse” in relazione al Portogallo. Condizione indispensabile è il secondo traguardo della Macedonia del Nord di martedì a Lisbona, la parte meno probabile dello scenario.

Ti diamo punti che puoi vincere o perdere ogni partita per tutti i campioni. Molto semplicemente: se si esclude il Portogallo (8° nella classifica FIFA di fine febbraio), il maggior beneficiario sarà l’Olanda, che è salita al nono posto nella classifica ufficiosa dopo le partite del fine settimana. In caso di vittoria di martedì in un’amichevole contro la Germania o in caso di pareggio (anche se Messico e Stati Uniti vincono in relazione a questa seconda opzione) durante l’ultima giornata della CONCACAF, il derby di chi sarà Plats Pays in hen (come negli Stati Uniti nel 1994 e in Francia nel 1998) Impossibile.

Per evitare sicuramente Manshaft al primo turno, i Devils devono fare affidamento sulla vittoria maschile di Hansi Flick martedì alla Johan Cruyff Arena, sperando allo stesso tempo, nelle notti di mercoledì-giovedì, che la giornata di chiusura della CONCACAF non sia sinonimo di USA e Messico successo.