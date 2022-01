Molti asteroidi si stanno dirigendo verso la Terra – per affrontare le vere minacce per il nostro pianeta

Non guardare ancora, ma oggi stiamo attraversando molte storie sull’imminente catastrofe globale. Ma contrariamente alle segnalazioni di epidemie e cambiamenti climatici, questa catastrofe globale sembra essere stata causata dall’impatto di un enorme asteroide. o colpevole. o entrambi. Dati gli eventi recenti, questo può sembrare abbastanza scoraggiante. Film Netflix “Non guardare” Dove la Terra è minacciata da un asteroide “Killer Planet”.

Ma quanto dovremmo davvero avere paura – e cosa succederebbe se colpissimo davvero un corpo del genere?

Ho testato che gli asteroidi killer tendono a interferire nei mesi estivi quando le notizie sono deboli. Potremmo essere così stanchi delle notizie cupe sulla diffusione della variante Omicron COVID e dei problemi correlati che un asteroide (o una cometa) killer farà un cambiamento rinfrescante.

Alcuni giornali britannici si sono rivolti all’astrologo Nostradamus del XVI secolo. La coppia ha raccontato storie dalla fine del 2021 al 2022, l’anno in cui Nostradamus aveva predetto che il mondo sarebbe finito Enorme effetto corpo dallo spazioQuesto hook ha portato alla programmazione di cose che potrebbero (o non è probabile che si avvicineranno) alla Terra nel 2022.

La mia lista dei preferiti è stata pubblicata sul quotidiano Al Shams, che descriveva cinque asteroidi Va sulla Terra solo a gennaio.

Il titolo terrificante e l’immagine di accompagnamento della Terra in apparente pericolo sono in qualche modo sminuiti dalle frasi seguenti dell’immagine, con il giornale che afferma che “Tutti gli asteroidi previsti voleranno a grande distanza dalla Terra quest’anno ed è improbabile che i primi due asteroidi su questa lista ci colpirà (2021 YQ e 2021 YX) e colpirà la Terra a 1,3 e 2,4 milioni di miglia il 5 gennaio.

No, non ho nemmeno prestato loro attenzione mentre studiavo gli asteroidi. Nei prossimi giorni, si prevede che altri tre asteroidi voleranno da 1 a 5 milioni di miglia dalla Terra, le dimensioni di un’auto fino alla Statua della Libertà. Il suo punto più vicino sarebbe comunque quattro volte più lontano dalla luna, quindi non è affatto una conversazione serrata.

Il “non guardare” è realistico?

La ricerca non è una metafora che sfrutti gli effetti globalmente devastanti del “planet killer” sulle conseguenze catastrofiche globali del cambiamento climatico. È la storia di corruzione, concussione, egoismo politico e corporazioni che hanno la precedenza sulla salute e il benessere dell’umanità. È anche molto divertente.

Senza troppi spoiler, la storia è incentrata su due astronomi (uno studente laureato e il suo professore) alla ricerca di una cometa che colpirà la Terra tra sei mesi. Stanno cercando di dirlo al presidente degli Stati Uniti (brillantemente interpretato da Meryl Streep), ma lui è più interessato alle elezioni di medio termine.

Il film mette in ridicolo la politica americana di destra, l’impatto delle donazioni ai partiti politici sulla politica (e sui politici) e la crescente capacità della tecnologia moderna di raccogliere informazioni su salute, abitudini e stili di vita e utilizzare tali informazioni con la tecnologia. gigante. e

Tuttavia, questa non è una presa in giro della scienza: la scoperta di una cometa è realistica. Come dovrebbe essere perché Amy Mengerinvestigatore capo NASA,S nuovo L’Asteroid Observation Program è stato il consulente scientifico della produzione. Nel film, gli astronomi raccontano le loro scoperte Ufficio di coordinamento della difesa planetariaChe, come mostrato nel film, è una vera organizzazione gestita dalla NASA.

Il film è realistico? La Terra si è scontrata con grandi asteroidi in passato, quindi non ci sono enormi dinosauri che vagano per il pianeta oggi. È bombardato ogni giorno da tonnellate di polvere e meteore. Planet Killer sarà sicuramente scritto in futuro (anche se accade al massimo una volta ogni 50 milioni di anni) e i governi internazionali lo prendono più sul serio di quanto il film offra.

C’è uno buon rapporto di prova Se vuoi segnalare nuovi asteroidi e comete, siamo a conoscenza di (altri) transiti vicini alla Terra questo mese.

anche pianificare Riduci al minimo le potenziali conseguenze Da un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Questi di solito dipendono dalla deviazione del percorso dell’asteroide, perché un tentativo dell’ultimo minuto di abbatterlo è inutile: richiederà molta energia. Il lancio di novembre della NASA di una missione di test tecnologico aiuterà a far luce sul modo migliore per deviare gli asteroidi che minacciano la Terra.

Ma nei casi in cui il “non guardare” dà sui nervi, c’è una mancanza di preparazione alle emergenze se (quando) alla fine si verifica e i piani di mitigazione falliscono. Qui torno alla metafora del cambiamento climatico. Non esiste un piano B. Nel film, il motto “Don’t Look Up” nega che una cometa sia vicina alla distruzione del pianeta – questa appare come una notizia falsa.

Penso che sia un grande film. questo è divertente. Tuttavia, questo non è un falso rapporto. Siamo una comunità globale e dobbiamo lavorare insieme.

Scritto da Monica Grady, Professore di Scienze Planetarie e Spaziali, The Open University.

Questo articolo è per la prima volta. pubblicato in conversazionee