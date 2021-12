Misure restrittive in Italia – Roma esclude dagli spazi pubblici le persone non vaccinate

– Roma esclude i non vaccinati dai luoghi pubblici L’Italia adotta un “corridoio super verde” per la fortificazione e la lavorazione, indispensabile per l’accesso a ristoranti, trasporti pubblici e luoghi di intrattenimento. La vita di “No Fax” si complica. Dominic Donglass, Roma

Da lunedì, la polizia ha controllato i pass sanitari nei ristoranti, a cui è possibile accedere solo per le vaccinazioni o il recupero. I trasgressori rischiano multe fino a 1.000 euro. Roma, 6 dicembre 2021. Pietra angolare

L’Italia si prepara a vivere il Natale come ‘La vita prima’. Con solo 15.000 nuovi contagi al giorno, l’intera regione – ad eccezione dell’Alto Adige e del Friuli – Venezia Giulia – è considerata a basso rischio e la variante Omicron è limitata a sette casi, e la penisola è il Paese europeo. La quinta ondata di Covid-19. “Sarei più sicuro se fossimo come l’Italia!” Angela Merkel ha confessato invocando la situazione sanitaria in Germania durante la sua festa d’addio.