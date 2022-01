Michelin Cox si trasferisce in Groenlandia

Koks, l’unico ristorante delle Isole Faroe ad avere stelle Michelin, ha annunciato che chiuderà per due anni e si trasferirà in Groenlandia.

Il ristorante Koks, acclamato in tutto il mondo, ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2017 e due anni dopo è arrivato il momento di una seconda. È stato anche in una serie di liste prestigiose, come The 10 Greatest Restaurants of 2021 della rivista Forbes. Il ristorante è stato senza dubbio importante per il turismo delle Isole Faroe: nelle 24 ore successive a quando i Koks hanno guadagnato la sua prima stella, lo ha accumulato in prenotazioni degne di nota. qualcosa… Quasi due milioni di corone svedesi solo per i biglietti aerei.



Presto, il piccolo Ilimanaq della Groenlandia avrà un ristorante di classe mondiale.

Foto: shutterstock

Per saperne di più: 9 foto che fanno venire voglia di viaggiare in Groenlandia



L’interno è di Koks.

Immagine: clicca sull’immagine

Non ho ottenuto il permesso di costruire

Dal 2018 il ristorante si trova vicino al lago Leynavatn sull’isola principale di Streymoy, a circa 20 km a nord-ovest della capitale, Tochvan. Questa disposizione non doveva essere permanente e fu trovato un nuovo sito vicino a Fossdalsgjógv, tra i villaggi di Velbastaður e Syðradalur sulla costa occidentale di Streymoy. Doveva trasferirsi a Fossdalsgjógv nella primavera del 2022, ma poiché i proprietari del ristorante non hanno ancora ricevuto il permesso di costruire per il nuovo pittoresco sito, nonostante abbiano effettuato l’ordine due anni fa, ora hanno scelto di trasferire il loro ristorante a Ilimanaq sulla costa occidentale della Groenlandia. Che secondo l’ultimo censimento del 2020 comprende 53 (!) residenti permanenti. Secondo le informazioni sul sito web delle Isole Faroe local.fo È l’idea di tornare alle Isole Faroe nel 2024.



La Coca Cola offre il meglio della cucina faroese.

Foto: Young Mi Rim

Per saperne di più: Isole Faroe – affascinate dalla bellissima destinazione