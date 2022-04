Martedì neve in Quebec

Secondo Environment Canada, il nuovo sistema, appena formato sulla costa orientale degli Stati Uniti, porterà aria più fresca nella regione verso l’alto, verso il Quebec.

Inizierà a piovere verso la fine della notte sul Quebec meridionale. Montreal dovrebbe avere da 2 a 4 cm di neve, poi da 5 a 10 mm di pioggia nel pomeriggio. Il vento dovrebbe soffiare anche su Quebec City.

Ingrandisci l’immagine (Una nuova finestra) L’immagine satellitare scattata lunedì mattina mostra il sistema di bassa pressione attualmente in movimento sulla costa orientale degli Stati Uniti. Foto: Radio Canada

In Quebec, la pioggia dovrebbe iniziare presto al mattino, intorno alle 6 o 7 del mattino. Prevediamo neve pesante e bagnata di 5 cm, oltre a venti da nord-est fino a 70 km/h.

Mercurio sarà tra 0°C e 2°C. La neve si trasformerà in pioggia nel pomeriggio e in serata. Sono previsti da 5 a 10 mm di pioggia.

niente di speciale

Non è raro che nevichi in Quebec ad aprile. In media, un’area riceve 13,2 cm di neve quel mese, secondo Environment Canada.

Sono previste interruzioni di corrente e allagamenti costieri. In quanto tale, Environment Canada ha emesso un avviso di tempesta lunedì mattina per le seguenti aree: Bellechasse, Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans, Lévis e Québec.

Sono possibili inondazioni lungo la costa. L’erosione costiera è possibile nelle aree ad alto rischio dice il sito.

Altrove nella regione, prevediamo dai 5 ai 10 cm a Charlevoix e nelle città costiere, contro i 15 cm e oltre in montagna, al Laurentides Wildlife Sanctuary, a Les Escoumins ea Saguenay, con possibili nevicate.

Con informazioni da Marie Audrey Holly