Si possono osservare venti meteore all’ora (© Lescure Jean-Rémy / Adobestock)

Guarda in alto e goditi il ​​cielo. raffica di stelle È previsto in questo mese di aprile 2022, con un picco previsto per venerdì 22. Questo è volereun sciame di meteoriti quale radiazione cade Nella costellazione della Lira.

20 all’ora

Per guardare questo spettacolo, non hai bisogno di binocoli o telescopi, solo i tuoi occhi saranno sufficienti, dice news.fr Gilles Dawidowicz, Segretario Generale della SAF (Società Astronomica Francese). “Dovresti stare lontano dall’inquinamento luminoso delle città e guardare molto in basso all’orizzonte, verso nord e nord-est”.

Anche il tempo deve essere buono. Entro la fine della settimana sono previsti nuvolosità, ma qualche nuvola potrebbe rovinare la festa.

Se non possiamo mai prevedere il numero esatto di sfere che illumineranno il cielo, le Liridi generalmente producono Venti meteore all’ora. Per fare un confronto, durante le Perseidi, ad agosto, puoi vederne fino a cento all’ora.

Polvere dalla cometa

Ma da dove vengono questi meteoriti? Nel caso delle Liridi, deriva dalla cometa C/1861 G1, scoperta dall’astronomo dilettante americano Albert Thatcher nel 1861 (da cui il nome).

Una cometa è costituita da cristalli di ghiaccio, terra e sostanze carboniose … Quando passa vicino al sole, sotto l’influenza del calore e delle radiazioni, emette gas. La sostanza da cui è fatta la sublimazione (passaggio da uno stato solido a uno gassoso senza passare per lo stato liquido, ndr). Questo è ciò che produce la famosa coda che conosciamo così bene che può raggiungere diverse decine di milioni di chilometri. Jill DawidowiczSegretario Generale delle Forze Armate sudanesi

La coda della cometa C / 2020 F3 nel 2020 (© Leonid Tate / Adobestock)

Quindi gli sciami di meteoriti sono la polvere lasciata da questa coda. Quando la Terra incontra la sua orbita, sempre alla stessa ora ogni anno, penetra nell’alta atmosfera a diverse decine di chilometri al secondo. Sotto l’influenza dell’attrito, si disintegrano, lasciando una traccia luminosa per alcuni secondi. Questo è ciò che crea la stella massiccia.

Il prossimo sciame, l’Eta Aquarids, lo è Previsto per i primi di maggio.

