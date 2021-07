[LOOK] La NASA celebra i 50 anni della missione Apollo 15

La NASA sta celebrando il 50° anniversario della missione di atterraggio lunare Apollo 5 e l’agenzia sta condividendo incredibili foto e video della missione, che poche persone hanno visto prima.

060280 01: L’astronauta David Scott saluta accanto alla bandiera americana il 30 luglio 1971, sulla superficie lunare durante la missione Apollo 15.

Le nuove immagini che presentano la missione lunare del 1971 sono state condivise in modo più dettagliato Fox News. Tutte le fotografie sono state riviste e riformattate da Andy Saunders, autore di “Apollo Remastered: The Ultimate Photographic Journey”. Le immagini mostrano principalmente il modulo lunare pilotato dal comandante David Scott, così come il famoso modulo lunare pilotato da Jim Irwin.

Scott e Irwin facevano parte di un piccolo equipaggio di tre persone, sebbene fossero gli unici a mettere piede sulla luna. L’astronauta Alfred Worden è rimasto in orbita lunare a bordo dello Space Shuttle Endeavour per tutta la durata della missione.

Ma forse i protagonisti della celebrazione sono stati i Lunar Rovers (LRV). Costruito da Boeing e General Motors, l’LRV è stato schierato per la prima volta durante la missione Apollo 15 e ha permesso agli astronauti di esplorare la superficie lunare più a lungo, scrive Astronomy.com.

Dal completamento dell’Apollo 15, si sono verificate altre due missioni Apollo, con l’Apollo 17 che è stata l’ultima missione ad atterrare umani sull’unico satellite naturale della Terra. Da allora la NASA non ha inviato nessun altro equipaggio di sbarco sulla Luna, anche se questo è un argomento cambiare nel 2024 con la missione Artemis.

NASA Apollo 15: uno dei più grandi

Dire che la missione Apollo 15 è una delle più grandi missioni della NASA è un eufemismo. È anche tra quelli che sono stati documentati in modo molto dettagliato. Gli astronauti hanno trascorso quasi 19 ore sulla superficie lunare, per un totale di quattro passeggiate spaziali e tre voli utilizzando l’LRV.

Tra gli obiettivi primari della NASA per l’Apollo 15 c’è quello di dimostrare di avere la capacità di progettare e svolgere missioni lunari con equipaggio che possono durare per ore in più. Secondo la NASA sito webC’erano quattro diversi obiettivi per gli astronauti:

Esplora l’area dell’Appennino Hadley dove sono atterrati.

Condurre esperimenti scientifici sulla superficie lunare.

Valutazione ingegneristica delle apparecchiature Apollo.

Scatta foto mentre conduci più esperimenti in orbita lunare.

La missione ha continuato a stabilire diversi record del volo spaziale con equipaggio della NASA in quel momento, incluso il carico utile più pesante nell’orbita lunare (107.000 libbre) e il tempo più lungo trascorso sulla superficie lunare a circa 19 ore.

fotografia ad alta tecnologia

Circa 170 libbre di materiale sono state raccolte dagli astronauti Scott e Irwin, la maggior parte è stata filmata con dettagli sorprendenti, specialmente in un momento in cui le telecamere ad alta risoluzione non erano ancora abbastanza comuni.



1 agosto: una foto dell’agosto 1971 dell’astronauta statunitense David Scott che cammina sulla superficie lunare vicino al modulo lunare durante la missione Apollo 15.

Hanno scattato tutte le foto e i video con fotocamere appositamente progettate, entrambe all’avanguardia all’epoca. Una di quelle fotocamere è stata ritenuta abbastanza preziosa da poter essere venduta all’asta per oltre 1 milione di dollari. l’altro È stato portato dentro per un enorme $ 600.000, da un’offerta iniziale di $ 50.000. Non male per due fotocamere che hanno più di quattro decenni al momento della vendita all’asta.

