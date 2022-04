Lo strumento più freddo di James Webb si avvicina allo zero assoluto

Lo strumento MIRI, installato a bordo del James Webb Telescope, è stato tramandato -266 gradi Celsius, che è una temperatura relativamente vicina allo zero assoluto. Il suo raffreddamento è necessario affinché l’osservatorio possa vedere nel medio infrarosso.

Prima di svelare i segreti del nostro universo, Telescopio spaziale James Webb (JWST) Dovresti lasciare che la loro attrezzatura si raffreddi abbastanza. Nuovo traguardo raggiunto il 7 aprile 2022, annunciare NASA il 13 aprile: lo strumento più freddo dell’osservatorio ha raggiunto la sua temperatura operativa, inferiore a -266 gradi Celsius.

Lo strumento in questione si chiama MIRI, per “dispositivo a medio infrarosso”. Questa telecamera è l’unico strumento JWST in grado di monitorare il medio infrarosso. MIRI è stato sviluppato dalla NASA e dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Per funzionare correttamente, questo strumento doveva raggiungere una temperatura finale inferiore a 7°C – o circa -266°C.

Questa temperatura estremamente fredda la porta effettivamente vicino allo zero assoluto, che è fissato a -273,15 gradi Celsius. Questa temperatura è la più bassa che può esistere nell’intero universo. Puoi solo avvicinarti. Questa soglia corrisponde anche a zero Kelvin. Si scopre che un file La temperatura media dell’universo stesso è molto bassaa -270,45°C.

Quanto è fantastico lo strumento MIRI?

È nell’ombra scudo termico che MIRI e gli altri tre strumenti di James Webb sono stati in grado di iniziare a raffreddarsi gradualmente nello spazio. Questo inizialmente ha permesso a MIRI di raggiungere una temperatura di -183°C. Ma questo non è ancora abbastanza. È stato necessario fornire un frigorifero elettrico per aiutare il MIRI a scendere al di sotto del livello di 7°C. Un passaggio insidioso è stato compiuto quando il MIRI è passato da -258 °C (15 k) a -267 °C (6,4 k): la Nasa e l’Agenzia spaziale europea hanno parlato di “punto di presa”.

Se è necessario Annegare i gadget di James Webb al freddo, questo perché sono tutti rivelatori a infrarossi. Il galassie Via stelle e il pianeti esterni Emettono questo tipo di luce, ma non solo: gli oggetti caldi producono luce infrarossa… comprese le apparecchiature JWST. L’abbassamento della temperatura dei dispositivi elimina le loro emissioni, che possono interferire con il feedback.

Per più

MIRI è anche uno strumento molto sensibile per quello che la NASA chiama un “flusso oscuro”, che può essere una fonte di rumore nei sensori e scambiare segnali reali che gli astronomi stanno cercando. che ” Una corrente elettrica causata dalla vibrazione degli atomi nei rivelatori stessi L’abbassamento della temperatura riduce le vibrazioni di questi atomi e quindi riduce la corrente oscura.

Lo strumento MIRI non è ancora pronto. Sarà ora necessario scattare foto di corpi celesti, come le stelle, per calibrare il dispositivo e verificarne il funzionamento. Parallelamente, prosegue la calibrazione degli altri tre strumenti. Le prime osservazioni scientifiche di James Webb sono previste per l’estate del 2022.