Christian Gravel è il capo della missione interministeriale per la vigilanza e la lotta alle devianze confessionali (Miviludes). Credito: EMMANUEL DUNAND / AFP

contro’è il primo ad entrare Francia. Con il patrocinio del Segretario di Stato per la Cittadinanza, Sonia Pakis, prof Ministero dell’Interno I territori d’oltremare sono regolamentati base delle deviazioni settarie Questo giovedì 9 e venerdì 10 marzo a Buffau. La missione interministeriale di vigilanza e contrasto alle deviazioni settarie (Miviludes) Ha registrato 4.020 rinvii nel 2021con un incremento del 33,6% rispetto al 2020. La ripresa dell’attivismo è stata strettamente legata alla crisi sanitaria che ha visto il diffondersi di molte teorie complottiste e cure alternative per il Covid-19.

Ma oltre alla salute, Miviludes si occupa di altri segni di debolezza nella società, in particolare il successo. teorie maschili che prospera come risposta al femminismo che a volte ha portato a diversi attacchi stato unito e via Canada Negli ultimi anni. Nel suo ultimo rapporto, l’organizzazione ha fatto riferimento a corsi di “santa mascolinità” per uomini organizzati dal Mankind Project, un’associazione basata sulla legge del 1901 che afferma di aver formato 4.000 uomini in Francia dal 2002. Diverse testimonianze indicano in particolare “brutali cambiamenti di comportamento “Nel fine settimana Presidente di Miviludes dal 2020, il governatore Christian Gravel torna a interrogarsi su questo movimento e sull’evoluzione degli abusi settari dopo la pandemia.

