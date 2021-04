L’insegnante di matematica ha combattuto per la cintura. Terribile ferita

Quando ho parlato ai ragazzi della mia classe dei miei piani, si sono subito innamorati. Mi chiedono sempre quando caricherò La prossima battaglia – Ibane Bridges ha detto un anno fa in un’intervista al Daily Mail. La 34enne australiana studia quotidianamente matematica al liceo in un sobborgo di Sydney, ma prima di decidere di cimentarsi con la boxe, ha anche praticato bodybuilding per sette anni.

Guarda il video

“Se Szpilka perde contro Różański, la sua carriera di pugile finirà”.

Pole ha fatto il suo debutto sexy a WrestleMania 37! Potente demolizione sul ring [WIDEO]

Bridges ha perso la lotta per il titolo

I ponti sono apparsi per la prima volta in episodi professionali solo un anno fa. Al suo debutto con Mahiecka Pareno, si è rotta il polso, ma ha continuato il duello, vinto per decisione dei giudici. Dopo di che ha vinto altri quattro incontri e questo fine settimana è entrata nella lotta per la cintura dei pesi gallo WBA. Non l’ha capito – ha perso contro Shannon Courtenay – ma ha fatto del suo meglio e ha pagato il duello con una ferita all’occhio, che l’ha infastidita nei primi round.

“Mi dispiace di non aver vinto. Ma anche se spero che abbiamo dimostrato che anche le donne possono lottare duramente. Sono stati 10 round di vera guerra, di cui non ho visto nulla nelle ultime due fasi. Ma è stato così. è stato il mio sesto incontro esclusivo nella mia carriera e il primo incontro. “Lee è nel Regno Unito, per i campionati del mondo, con solo quattro settimane per prepararsi. Tornerò!”, ha scritto Bridges sui social media dopo il combattimento.

Questo video mostra la svolta di Robert Lewandowski! La Germania dà la data del suo ritorno

“È stato più difficile di quanto mi aspettassi”

I Bridges sono sopravvissuti a Courtenay con 10 round e hanno perso punti in vantaggio (94-97, 92-98, 92-98). – Stavo meglio, ma è stata una bella lotta. Ibane è stata più dura di quanto mi aspettassi – ha detto la nuova campionessa WBA, la cui storia è anche interessante, perché ha iniziato ad allenarsi nella boxe sei anni fa, quando ha deciso di perdere peso e abbandonare lo stile di vita della festa.