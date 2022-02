L’insegnante di matematica che ha avuto successo con i giovani e i loro genitori

Insegna in un college a Meurthe-et-Moselle, ma è soprattutto l’insegnante di matematica più popolare su TikTok.

Ecco un insegnante di college a cui non piacciono molto gli altri. Estelle Kollar segue l’alias WonderWomath 359.000 utenti Internet nel febbraio 2022 sul social network TikTok. All’età di 28 anni, era nella sua camera da letto nel suo appartamento a Villarois e continuava le sue lezioni in modo diverso con brevi video completamente diversi. “Lezioni classiche, video umoristici, aneddoti e anche storia della matematica”E il dice Estelle.

Tutto inizia durante il primo parto in cui ti proponi Corsi su Youtube ai suoi studenti del Collegio Louis-Armand di Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Il suo canale youtube CarisMathic È la sua soluzione da dare “Rafforzare” in matematica per studenti delle scuole medie con scarso interesse. “Ha sostituito le lezioni in videoconferenza. So benissimo che mentre erano in custodia gli studenti non erano così diligenti e non necessariamente facevano i compiti”.

Alla fine del 2020, Estelle ha scoperto TikTok, un social network con video divertenti, popolare tra gli utenti di età compresa tra 13 e 24 anni. “Mi sono imbattuto nei video dei miei compagni di classe e ho pensato, perché non io? Non c’erano insegnanti di matematica in quel momento, ho visto una specializzazione”.

Estelle Kollar alias “WonderWomath” cavalca su TikTok

Estelle riconosce i token della piattaforma con 1 miliardo di utenti attivi mensili. Cerco di ironizzare. “All’inizio mi sono attenuto al lato umoristico, ridendo delle situazioni che tutti a scuola stanno attraversando. Una volta che ho iniziato a sentirmi a mio agio, ho creato contenuti educativi”.

Il suo metodo di apprendimento è popolare e nel febbraio 2022 aveva 359.000 abbonati sul suo account. Otto video ben oltre 1 milione di visualizzazioni con una media di 70.000 visualizzazioni per post su quasi 500 video pubblicati. Bastano tutti questi numeri per far girare la testa al giovane maestro.

Al ritmo costante di un video al giorno, Estelle trae le sue idee dal curriculum del college e dalle richieste degli studenti. Ci vuole meno tempo rispetto alla creazione di video di YouTube, spende Tra dieci minuti e un’ora al massimo. Per creare ciò che è comunemente noto come TikTok. La produzione è letterale, si filma con il suo smartphone nella sua stanza e registra i suoi esempi scritti sopra i fornelli. “Fotografo, modifico, pubblico”.

Faccio pochissimi contenuti terminali, è difficile in meno di un minuto.

Illustrazioni, colori, parole chiave e semplici riferimenti, questo è quello che dai agli alunni dalla prima alla terza elementare, “I video sono troppo brevi e devo promuoverli molto. È davvero per studenti che stanno avendo molte difficoltà, è una soluzione all’ultima occasione. La seduzione diventa più complicata quando vuoi rivolgerti agli studenti delle scuole superiori. Faccio molto poco contenuto dell’anno scorso, gli studenti hanno bisogno di aiuto per pensare, è difficile in meno di un minuto. “

Per stimolare l’interesse degli studenti, fornire esempi concreti. E funziona. “Ho una tale curiosità matematica che non abbiamo tempo per insegnare a scuola. In classe siamo troppo accademici e non ci prendiamo il tempo per raccontare aneddoti storici interessanti. […] Mi piace trovare la matematica ovunque quando viaggio”, Lo dimostra il suo video tour del castello di Chambord.

La sua notorietà è cresciuta esponenzialmente una volta che ha offerto le lezioni. Studenti, genitori e insegnanti lo cantano: “Sembra che gli insegnanti stiano consigliando i miei video ai miei studenti. È davvero divertente. Anche le persone dell’università hanno iniziato a contattarmi per condividere la mia esperienza”.

nelle sue classi Dal College of Louis-Armand di Villers-lès-Nancy, Estelle Kollar ha notato una differenza. “Vengono in classe più motivati ​​con occhi nuovi, vogliono davvero imparare. Ovviamente ho visto un miglioramento. Notevole, ma non un miracolo, questa ottimizzazione non garantisce un 20/20 sistematico. TikTok ha ancora i suoi limiti. Questi sono video molto brevi, non possiamo entrare nei dettagli con precisione. Niente sostituisce una lezione in classe con l’insegnante.”

Niente sostituisce una lezione in classe con l’insegnante

Contenuti brevi e interessanti che non piacciono a tutti, soprattutto gli odiatori (o detrattori). Da “Insegnanti di vecchia generazione” Che rimpiangono la mancanza del tradizionale rigore accademico e gli estranei vengono presi in giro dalla presenza di un insegnante di educazione civica su TikTok.

“I critici che criticano i miei video e trovano difetti in me sono spesso uomini condiscendenti che sentono il bisogno di spiegarmi le cose e come insegniamo. [contraction des mots anglais “man” et “explaining”, désignant l’attitude condescendante d’un homme qui explique à une femme ce qu’elle connaît déjà bien].

“Non è normale che una volta che una donna parla di scienza, è sempre così Disastro nei commenti. C’è una carenza di donne nella scienza. È chiaramente una lotta che sto conducendo, ed è vicino al mio cuore.

Negli ultimi anni, molti insegnanti hanno iniziato a creare video didattici online. Per alcuni, questo è un reddito aggiuntivo significativo. Per altri, come Estel, non paga nulla. “Ho diritto alla monetizzazione, il che significa che posso ottenere 600 euro da quando ho iniziato, ma francamente è complicato, devi chiedere il permesso per incorporare l’attività nella direzione e dichiarare le tasse. Sarebbe bello ottenerle, ma è non ne vale la pena”.

L’insegnante di Moselle realizza video felicemente dopo la sua giornata di lavoro. “Non mi costringo a farlo. Nei giorni in cui sono stanco, malato o non ne ho voglia, non lo faccio e basta. Non devo dirlo a nessuno” Ha detto con una risata, lontano dai blog di influencer e influencerle celebrità di Internet sono abituate alle collaborazioni.

Per evitare qualsiasi ambiguità etica con il suo status di insegnante, Estelle non promuove prodotti o partnership. “Sono un insegnante per tutti e tutti i gruppi sociali, trovo difficile promuovere stage o libri a pagamento. TikTok è gratuito, accessibile a tutti e sono molto legato all’uguaglianza a scuola”.

Con WonderWomath, ricordiamo che la matematica è una cosa utile e bella. Lo padroneggio!

La sua deontologia va di pari passo con la sua ammirazione per ispirare trasmettitori di conoscenza. Il primo Jimmy Gormoud, presentatore dello show cult Questa non è scienza missilistica in Francia 3. “Vengo dalla generazione che è cresciuta con Jimmy ed Evan Monkafamoso insegnante di alsaziano su YouTube, proprietario di Numero modello 1 da cui è stato tratto. Utopia? Tagga la generazione di TikTok come ha fatto Jamy “Non sono ancora a quel livello, ma mi piacerebbe. Mi piace condividere le mie conoscenze”.

Una convinzione ambiziosa incoraggiata e congratulata da Cedric Villani, Mphil Medal, docente e ricercatore in matematica in programma Sei magnifica. “In questi piccoli o grandi video si parla di matematica come si deve sempre. Con rigore e buon senso dell’umorismo, tenerezza e curiosità, […] Affrontiamo domande, soluzioni, teorie e interpretazioni, […] Per la nostra curiosità intellettuale, per la nostra economia, per il progresso e l’innovazione in genere. Con WonderWomath, ricordiamo che la matematica è una cosa utile e bella. Lo padroneggio”. (Trova l’estratto dello spettacolo Sei magnifica dalle 32:39.)

Una confessione che non ha mancato di far reagire i principali interessati. “Davvero non me lo aspettavo affatto, il mio lavoro è – credo – certificato dal Fields Medalist”. [prestigieuse récompense en mathématiques, équivalente au prix Nobel]che ha avuto il tempo di guardare il mio contenuto per lodarlo, sì, è così divertente.”

“In Francia, siamo in grado di formare grandissimi matematici, ma non possiamo formare i nostri figli in modo adeguato. Sappiamo come fare l’élite ma niente di generale”. Secondo uno studio del 2019, studenti da CM1 a 4e nella nostra zona “Paese dei matematici” Sarà Il peggiore in Europa In matematica e scienze. Paradossalmente, un quarto dei medagliati Fields si è formato in Francia.

