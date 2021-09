L’incredibile mistero è stato risolto: la collisione delle stelle porta all’esplosione di una supernova

Di 300 anni I resti di una stella estinta hanno raggiunto una stella vivente. Le cose si attraevano, iniziavano a girare l’una intorno all’altra e io immaginavo sistema stellare binario . Potrebbe essere il cadavere di una stella Buco nero o uno neutrone hanno agito. In ogni caso, l’attrazione gravitazionale sarebbe abbastanza grande da consentire alla stella morta di porre fine prematuramente alla vita della sua compagna.

Nel 2017, un segnale radio particolarmente brillante e insolito ha raggiunto la Terra. Questo ha sconcertato gli astronomi – fino ad ora. squadra di Caltech Ha saputo ricostruire la vicenda alla quale si può far risalire il riferimento.

Rappresentazione grafica di una supernova che si sviluppa dopo una collisione. Il materiale espulso si scontra con un anello di gas. Il bagliore risultante viene ricevuto come segnale radio

Stern è stato privato della sua atmosfera

Di solito ne sorge uno SupernovaQuando muore una stella. La stella morta ha gradualmente derubato l’atmosfera della stella vivente. È stato rilasciato nell’ambiente e si è formato un anello di gas attorno al sistema stellare binario.

Questo processo ha aumentato l’attrazione tra i due corpi fino a quando la stella morta si è scontrata con l’organismo vivente ed è esplosa in una supernova. Qui, gli scienziati hanno potuto osservare per la prima volta che l’esplosione di una stella è stata causata dalla collisione di due stelle.

Quindi il puzzle è stato risolto

I ricercatori stanno esaminando i dati array molto grande (VLA)– Telescopio regolarmente per segnali radio insoliti. Soprattutto quelli che brillano come un fiammifero al buio per un tempo molto breve ma sono molto luminosi. Scopri nel processo Dillon Dong, autore principale dello studio, uno di questi”sorgente radio transitoria“Che, tuttavia, era molto più brillante di qualsiasi supernova rilevata fino ad oggi.