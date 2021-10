L’economia può diventare una scienza – analisi?

© Nobelprize.org Il vantaggio dei nuovi premi Nobel per l’economia è che forniscono esperimenti pratici naturali in economia e stabiliscono relazioni causali in economia.

David Card, Joshua Angerst e Guido Empins sono stati insigniti del 2021 Swedish National Bank Prize for Economics, noto come Swedish Labour Bank, per le loro ricerche sull’economia del lavoro. Premio Nobel per l’Economia. In questa occasione pubblichiamo il commento del Dottore in Economia Yevgeny Kanev pubblicato sulla sua pagina personale sul sito “Facebook”.

Il merito dei nuovi premi Nobel per l’economia è che forniscono esperimenti pratici naturali in economia e stabiliscono la causalità, cioè. I legami causali in economia.

Fino agli anni ’90, l’economia era principalmente una scienza (semi)teorica. I fenomeni economici sono poco studiati perché si ritiene che le relazioni tra di loro siano di natura interdipendente, ovvero quando si modificano alcuni criteri possono avere effetti diversi su altri criteri. O come dicono gli statistici: con un certo cambiamento nell’argomento, una funzione può avere diversi significati.

Tuttavia, David Card ha trovato tecniche per condurre esperimenti naturalistici e utilizzare il metodo fisico della “differenza nelle differenze” per stabilire la causalità – i nessi causali tra diversi fenomeni, inclusa la politica economica e la sua influenza. Lo trovò in una delle sue opere più famose con un altro economista, Krueger L’introduzione di un salario minimo non aumenta la disoccupazione.

Economia: come funziona l’economia (non funziona). storia in immagini con codice Dnevnik 10 Hai almeno il 10% di sconto Acquistare

Gli altri due economisti che condividono il premio – Imbens e Angrist – stanno sviluppando un quadro innovativo per le misurazioni negli esperimenti naturali. L’introduzione delle cosiddette variabili strumentali deve supportare il processo e il metodo di misurazione dei fenomeni economici. Impens è sposato con un’altra famosa economista – Susan ATI, che presto potrebbe anche essere nominata per un Premio Nobel, date le sue frequenti citazioni, e Angerest è il loro padrino.

Il lavoro di questi economisti ha rivoluzionato l’affidabilità La rivoluzione della credibilità – nella scienza semieconomica, che ci avvicina al rango di scienza per la possibilità di stabilire relazioni causali tra i fenomeni.