Le ultime impronte di dinosauro risalenti a 110 milioni di anni fa sono state scoperte sulle scogliere del Regno Unito: rapporto

Impronte di almeno sei diversi tipi di dinosauro Uno degli ultimi dinosauri a camminare sul suolo del Regno Unito 110 milioni di anni fa è stato scoperto nel Kent, secondo un nuovo rapporto dei ricercatori. come PTI.

Scoperta dinosauro Le impronte del curatore dell’Hastings Museum and Art Gallery e di uno scienziato dell’Università di Portsmouth sono l’ultimo record conosciuto di dinosauri in Gran Bretagna.

Sono state scoperte impronte nelle scogliere e sulla battigia a Folkestone, nel Kent, dove le condizioni tempestose colpiscono le scogliere e le acque costiere e rivelano costantemente nuovi fossili.

“Questa è la prima volta che le impronte di dinosauri sono state trovate in strati noti come ‘Formazione Folkestone’, che è una scoperta molto insolita perché questi dinosauri sono stati gli ultimi a vagare per questo paese prima di estinguersi”, ha detto David Martell, professore di paleobiologia presso l’Università di Portsmouth. .

“Ora stanno navigando vicino alle Bianche Scogliere di Dover”, ha detto. “La prossima volta che sarai su un traghetto e vedrai quelle meravigliose scogliere, immaginalo”.

I risultati sono stati pubblicati negli Atti dell’Associazione dei Geologi questa settimana e alcune delle impronte sono in mostra al Folkestone Museum.

Impronte di una varietà di dinosauri, che indicano una diversità relativamente ampia di dinosauri nell’Inghilterra meridionale alla fine del primo periodo Cretaceo, 110 milioni di anni fa.

Si ritiene che siano anchilosauri, dinosauri corazzati dall’aspetto robusto che ricordano carri armati viventi; i teropodi, che sono dinosauri carnivori tridattili come il Tyrannosaurus rex; e gli ornitopodi, dinosauri erbivori con “fianchi” a causa della loro struttura pelvica che è in qualche modo simile agli uccelli.

Philip Hadland, curatore delle collezioni e dell’impegno, presso l’Hastings Museum and Art Gallery, è l’autore principale del documento.

“Nel 2011, mi sono imbattuto in impressioni insolite nella formazione rocciosa di Folkestone. Sembravano ripetersi e tutto ciò a cui riuscivo a pensare era che potessero essere impronte”, ha detto Hadland.

“Questo era in contrasto con ciò che dice la maggior parte dei geologi sulle rocce qui, ma ho cercato più impronte e quando le maree hanno rivelato più erosione, ne ho trovate di migliori. È stato necessario più lavoro per convincere la comunità scientifica che avevano ragione, quindi Ho collaborato con esperti dell’Università di Portsmouth per verificare cosa ho trovato.

La maggior parte dei risultati sono impronte isolate, ma una scoperta consiste in sei impronte che formano un “percorso”, che è più di un’impronta consecutiva dello stesso animale.

Questa traccia di stampa è di dimensioni simili a un’impronta di elefante ed è stata identificata come probabile Ornithopodichnus, di cui sono state trovate impronte simili, ma più piccole, in Cina dello stesso periodo.

L’impronta più grande, larga 80 cm e lunga 65 cm, è stata identificata come appartenente a un dinosauro simile all’iguanodonte.

Gli iguanodonti erano anche mangiatori di piante, crescevano fino a 10 metri di lunghezza e camminavano a due o quattro zampe.