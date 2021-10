Lamia: “Operazione Coniglio” dei vigili del fuoco (foto) | uno sconosciuto

Lamia: “Operazione Coniglio” dei vigili del fuoco (foto)

Una missione diversa, non facile, è stata chiamata da due vigili del fuoco.

Mobilitare i vigili del fuoco nella sua città Lamia, mercoledì mattina, non era per il fuoco o per il rilascio. È venuto dopo una telefonata a una persona coniglio che lo ha portato fuori dalla sua gabbia.

animale adorabile Alla ricerca della sua libertà, Cominciò a camminare nel baldacchino del balcone, appartamento 4ου pavimento.

I vicini hanno visto il pericoloIl proprietario era disperso e lo hanno segnalato ai vigili del fuoco, giunti sul posto con due uomini.

Pompiere Sono riusciti a “corrompere” la lepre con un po’ di cibo e hanno portato a termine con successo il loro compito, che nascondeva molti pericoli.

