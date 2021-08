La zona euro si sta riprendendo velocemente

Nel secondo trimestre di aprile-giugno, l’Eurozona è riuscita a mostrare una straordinaria ripresa dopo il double dip, che ha fatto precipitare la sua economia in recessione a causa della pandemia di coronavirus. Con la graduale apertura delle economie nazionali degli Stati membri, i consumatori, che hanno accumulato denaro sufficiente per risparmiare durante i difficili mesi di confinamento, hanno aumentato la spesa, sia nel settore della vendita al dettaglio che in quello della ristorazione. Allo stesso tempo, l’attività vitale delle fabbriche sosteneva l’economia. Secondo i dati diffusi ieri dall’Ufficio statistico europeo (Eurostat), il prodotto interno lordo dell’area euro è balzato del 13,7% rispetto al secondo trimestre del 2020, mentre è aumentato del 2% rispetto al primo trimestre del 2021. Nel primo trimestre del 2021, la regione ha mostrato L’euro si è contratto dello 0,3% del PIL, poiché sono state reintrodotte regole restrittive per arginare la trasmissione della nuova ondata di coronavirus in Europa. Va notato, tuttavia, che la ripresa dell’eurozona, sebbene si sia finalmente sviluppata a un ritmo impressionante, non è ancora completa. A differenza dell’economia statunitense, tornata ai livelli pre-pandemia nel secondo trimestre, l’eurozona non dovrebbe raggiungere questo traguardo prima della fine dell’anno. Inoltre, i tassi di disoccupazione complessivi nei paesi dell’eurozona, come previsto, sono scesi al 7,7% a giugno, toccando il livello più basso degli ultimi 12 mesi.

La sfida più importante che l’eurozona deve affrontare non è altro che un boom delta. Di recente sono aumentate le preoccupazioni per l’aumento dei casi nel Vecchio Continente e molti governi temono di essere costretti a tornare a misure di confinamento, seppur più limitate di quanto non fossero in origine. Come avvertono i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie in un documento interno, il mutante delta è molto più contagioso dei nuovi ceppi di coronavirus, ma anche rispetto ad altri coronavirus, come SARS e MERS, che hanno una trasmissibilità simile con malattie come il pollo. vaiolo. . L’unica soluzione sembra essere quella di vaccinare la popolazione. Sebbene le persone vaccinate possano essere infettate e trasmettere il virus, hanno meno probabilità di essere infettate rispetto a quelle che non sono state vaccinate, hanno sintomi più lievi e la stragrande maggioranza non richiede il ricovero in ospedale.

In generale, parlando dell’economia dell’Eurozona, si prevede una crescita più forte nell’attuale (terzo) trimestre dell’anno, a meno che non vi siano problemi persistenti nel sistema di approvvigionamento o non si verifichi un focolaio molto grave di casi che hanno un impatto negativo sull’economia. attività. La Banca centrale europea ha avvertito che l’eurozona ha ancora molta strada da fare prima di riparare i danni causati dalla pandemia di coronavirus. La ripresa più forte nel trimestre aprile-giugno si è verificata in Italia e Spagna, mentre il tasso di crescita in Francia si è rivelato leggermente superiore alle attese. Forse la sorpresa più grande arriva dalla Germania, la cui produzione è aumentata dell’1,5%, meno del 2% che si aspettavano economisti e analisti intervistati da Bloomberg. Nel caso dell’Italia, il suo PIL nel secondo trimestre è cresciuto del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2,7% rispetto al primo trimestre, il che indica che l’economia del paese è in ripresa dopo una delle peggiori recessioni del mondo . Storia dell’Eurozona. La Spagna è cresciuta del 2,8% nel primo trimestre rispetto al primo trimestre, poiché il governo ha allentato la maggior parte delle restrizioni commerciali, secondo i dati preliminari dell’Ufficio nazionale di statistica. Si è scoperto che la crescita è stata superiore alle attese degli analisti del 2,2% ed è arrivata dopo una contrazione dello 0,4% nel primo trimestre. Su base annua, l’economia spagnola è cresciuta del 19,8%, superando il 19% previsto dagli analisti.

Nel secondo trimestre l’economia francese ha leggermente superato le stime, crescendo dello 0,9%. In Portogallo, il PIL è aumentato del 4,9% nel primo trimestre dopo la contrazione nel primo trimestre. Inoltre, secondo i dati Eurostat di ieri, il tasso di inflazione nell’Eurozona a luglio è stato del 2,2%. Pur prendendo atto dell’obiettivo del 2% fissato di recente dalla BCE, i suoi funzionari hanno indicato che alla fine queste pressioni saranno neutralizzate, mentre si aspettavano che l’indice nel 2023 raggiungesse in media l’1,4%. Secondo la banca, l’eurozona avrà bisogno di diversi mesi in più, fino all’inizio del 2022, per compensare completamente le perdite dell’epidemia. Infine, la presidente Christine Lagarde ha sottolineato che questa situazione crea una pressione al ribasso sui salari, che tiene sotto controllo l’inflazione.