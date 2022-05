La Via Lattea come non l’hai mai vista prima

scienza e spazio

Il blog di fotografia Capture the Atlas ha svelato le 25 immagini più belle della nostra galassia, per il concorso Milky Way Photographer of the Year 2022.

Sulla base di un articolo su Paris Match France di Camille Hazard

Il blog di fotografia Capture the Atlas ha annunciato i vincitori della sua quinta edizione del Milky Way Photographer of the Year, un concorso per artisti per immortalare la Via Lattea nel modo più bello. Le 25 foto selezionate sono state scattate in tutto il mondo, in 12 diversi paesi: Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, Egitto, Francia, Spagna, Slovenia, Slovacchia, Giappone e Cina.

La stagione della Via Lattea va da febbraio a ottobre nell’emisfero settentrionale e da gennaio a novembre nell’emisfero australe. Il periodo migliore per osservare e fotografare è solitamente tra maggio e giugno. Ecco perché Capture the Atlas pubblica l’elenco delle foto vincitrici in questo periodo dell’anno. “La qualità dell’immagine, la storia dietro lo scatto e l’ispirazione generale che la fotografia può fornire sono i fattori principali nella scelta di uno scatto”Ha dettagliato il blog per spiegare come ha scelto le 25 foto vincitrici.

Secondo il blog, il 2021 è stato un “crede” eccezionale. Le immagini della nostra galassia sono state scattate in luoghi in cui la Via Lattea non è stata fotografata prima, come il Tibet o lo Xinjiang.