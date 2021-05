WASHINGTON, 19 maggio (EANS): Dopo essere stata rinviata di oltre un anno a causa della pandemia, la NASA ha lanciato una missione con strumenti scientifici a bordo di un aliante semovente e diversi velivoli per studiare il ruolo dei piccoli vortici e delle correnti oceaniche nel cambiamento climatico.

La missione Sub-Ocean Dynamics Experiment (S-MODE) pubblicherà la sua suite di strumenti acquatici e aerei per mostrare cosa sta succedendo appena sotto la superficie dell’oceano.

Il team di S-MODE spera di saperne di più sui piccoli movimenti dell’acqua oceanica come i vortici. Questi vortici si estendono su una distanza di 6,2 miglia o 10 chilometri e si muovono lentamente nelle acque oceaniche sotto forma di vortici.

“Questa campagna di maggio mira a confrontare diversi metodi di misurazione delle correnti superficiali dell’oceano in modo da poter avere fiducia in quelle misurazioni quando arriveremo al pilota in ottobre”, ha detto Tom Farrar, uno scienziato associato presso la Woods Hole Oceanographic Institution di Massachusetts. Principal Investigator presso S-MODE.

La campagna a tutto campo inizierà nell’ottobre 2021.

Il team sta utilizzando un aereo Wave Glider semovente commerciale dotato di strumenti scientifici in grado di studiare l’oceano dalla sua superficie. Gli strumenti più importanti a bordo sono i rilevatori di corrente acustica Doppler, che utilizzano il sonar per misurare la velocità dell’acqua e raccogliere informazioni sulla velocità con cui si muovono correnti e vortici e in quale direzione.

L’aliante trasporta anche strumenti per misurare la velocità del vento, la temperatura dell’aria, l’umidità, la temperatura dell’acqua, la salinità, la radiazione infrarossa e infrarossa del sole.

I nuovi dati consentiranno agli scienziati di stimare meglio lo scambio di calore e gas tra l’atmosfera terrestre e l’oceano, comprendendo così meglio il cambiamento climatico globale.

Mentre il Wave Glider continua il suo lento viaggio attraverso la superficie dell’oceano, volerà su diversi aerei sopra la sua testa per raccogliere dati da una posizione diversa.

Le distribuzioni di ottobre utilizzeranno anche gli aerei del Langley Gulfstream 3 Research Center della NASA con uno spettrometro telescopico portatile (PRISM) – uno strumento per misurare il fitoplancton e altri materiali biologici nell’acqua – una grande nave e alcune navi a vela autonome, chiamate alianti, pure come aeroplani e alianti.