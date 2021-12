La NASA lancia 4 missioni di scienze della Terra in 20

La NASA lancerà quattro missioni di Scienze della Terra nel 2022 per fornire agli scienziati maggiori informazioni sui sistemi e processi climatici di base, tra cui forti tempeste, acque superficiali, oceani e polvere atmosferica. Gli scienziati discuteranno i prossimi compiti in Riunione autunno 2021 dell’American Geophysical Union (AGU), ospitato a New Orleans dal 13 al 17 dicembre.

La NASA ha una visione unica del nostro pianeta dallo spazio. La flotta di satelliti per l’osservazione della Terra della NASA fornisce dati di alta qualità sull’ambiente interconnesso della Terra, dalla qualità dell’aria al ghiaccio marino.

Misurazione del ciclone tropicale

Osservazioni risolte nel tempo della struttura delle precipitazioni e dell’intensità dei temporali con una costellazione di piccoli satelliti (tropici)

La missione TROPICS della NASA mira a migliorare le osservazioni dei cicloni tropicali. Sei satelliti TROPICS lavoreranno di concerto per fornire osservazioni a microonde di precipitazioni, temperatura e umidità ogni 50 minuti. Gli scienziati si aspettano che i dati li aiuteranno a comprendere i fattori che guidano l’intensificazione dei cicloni tropicali e contribuiranno ai modelli di previsione del tempo.

Nel giugno 2021, il primo satellite della costellazione ha iniziato a raccogliere dati, anche da uragano Ida Nell’agosto 2021, ciò mostra la promessa di questi piccoli satelliti. I satelliti TROPICS saranno schierati in coppie da due a tre diversi lanci e dovrebbero essere completati entro il 31 luglio 2022.

Ogni satellite ha le dimensioni di una pagnotta e contiene uno strumento radiometro a microonde in miniatura. Viaggiando in coppia in tre orbite diverse, osserveranno collettivamente la superficie terrestre più frequentemente degli attuali satelliti meteorologici effettuando misurazioni simili, aumentando notevolmente i dati disponibili per le previsioni meteorologiche quasi in tempo reale.

Il team di TROPICS è guidato dal Principal Investigator Dr. William Blackwell presso il Lincoln Laboratory del MIT a Lexington, nel Massachusetts, e comprende ricercatori della NASA, della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e di diverse università e partner commerciali. Il programma di servizi di lancio della NASA, con sede presso il Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida, gestirà il servizio di lancio.

“La parte più interessante di questo programma è il suo impatto sull’aiuto alla comunità”, ha affermato Blackwill. Queste tempeste colpiscono molte persone. Le osservazioni ad alta frequenza fornite da TROPICS hanno il potenziale per supportare le previsioni meteorologiche che possono aiutare le persone a raggiungere la sicurezza prima. “

Studio delle polveri minerali

Queste quattro missioni miglioreranno la capacità di monitorare il nostro pianeta che cambia:

tropici Saranno utilizzati sei piccoli satelliti per fornire misurazioni migliori e rapide dei cicloni tropicali.

emettere Traccia l’origine e la composizione della polvere minerale che può influenzare il clima, gli ecosistemi, la qualità dell’aria e la salute umana utilizzando uno spettrofotometro di imaging a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

NOAA per JPSS-2 Aiuterà gli scienziati a prevedere condizioni meteorologiche estreme tra cui inondazioni, incendi, vulcani e altro ancora.

olio di gomito Valuterà gli oceani del mondo e il loro ruolo nei cambiamenti climatici, oltre a monitorare laghi, fiumi e altre acque superficiali.

Indagine sulla fonte della polvere minerale superficiale terrestre (EMIT)

I venti spazzano via la polvere dalle regioni aride e trasportano particelle minerali in tutto il mondo. La polvere può influenzare il forzante radiativo – O l’equilibrio tra l’energia che arriva verso la Terra dal Sole e l’energia che la Terra riflette nello spazio – Da qui la temperatura superficiale del pianeta e dell’atmosfera. I minerali carichi di ferro più scuri tendono ad assorbire energia, riscaldando l’ambiente, mentre le particelle contenenti argilla più luminose diffondono la luce in un modo che può portare al raffreddamento. Oltre a influenzare il riscaldamento regionale e globale dell’atmosfera, la polvere può influire sulla qualità dell’aria e sulla salute delle persone in tutto il mondo e, se depositata nell’oceano, può anche portare a microscopiche fioriture algali.

L’obiettivo di indagare la fonte di polvere minerale per la superficie terrestre (emettereIl compito è determinare l’origine della polvere e stimare la sua composizione in modo che gli scienziati possano capire meglio come influisce sul pianeta. Previsto per il lancio nel 2022, l’EMIT ha una missione principale di un anno che sarà installata sulla Stazione Spaziale Internazionale. EMIT utilizzerà uno strumento chiamato spettrometro di imaging che misura la luce visibile e infrarossa riflessa dalle superfici sottostanti. Questi dati possono rivelare le proprietà di assorbimento della luce dei minerali nella polvere che aiutano a determinarne la composizione.

“EMIT colmerà una lacuna nella nostra conoscenza delle regioni aride del nostro pianeta e risponderà a domande chiave su come la polvere minerale interagisce con il sistema Terra”, ha affermato il dott. Robert Green, ricercatore principale presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

Monitoraggio delle tempeste di terra

Sistema satellitare polare articolare (JPSS)

La previsione di forti tempeste con diversi giorni di anticipo richiede misurazioni accurate della temperatura e dell’umidità della nostra atmosfera, insieme alle temperature della superficie dell’oceano. I satelliti del Joint Polar Satellite System NOAA/NASA forniscono questi dati critici, che vengono utilizzati dai meteorologi e dai primi soccorritori. I satelliti ci parlano anche di inondazioni, incendi, vulcani, smog, tempeste di polvere e ghiaccio marino.

“I satelliti JPSS sono una componente vitale della spina dorsale globale della previsione numerica del tempo”, ha affermato il consulente scientifico JPSS Dr. Satya Kauri.

I satelliti JPSS orbitano attorno alla Terra dal Polo Nord al Polo Sud, catturando dati e immagini mentre volano. Poiché la Terra orbita sotto questi satelliti, monitorano ogni parte del pianeta almeno due volte al giorno.

I satelliti SUMI-NPP (National Polar Orbital Partnership) e NOAA-20 sono attualmente in orbita. Il lancio del satellite JPSS-2 è previsto nel 2022 dalla Vandenberg Space Force Base in California a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance. Altri tre satelliti verranno lanciati nei prossimi anni, fornendo dati fino al 2030. Il programma di servizi di lancio della NASA, con sede presso il Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida, gestirà il servizio di lancio.

Rilievo delle acque superficiali della terra e degli oceani

Topografia delle acque superficiali e oceaniche (SWOT)

acque superficiali e topografia oceanica (olio di gomito) La missione aiuterà i ricercatori a determinare la quantità di acqua contenuta negli oceani, nei laghi e nei fiumi della Terra. Ciò aiuterà gli scienziati a comprendere gli effetti del cambiamento climatico sui corpi di acqua dolce e la capacità dell’oceano di assorbire il calore in eccesso e i gas serra come l’anidride carbonica.

Il programma di servizi di lancio della NASA, con sede presso il Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida, gestirà il servizio di lancio, con destinazione novembre 2022. Lo SWOT verrà lanciato su un razzo SpaceX Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base in California.

Un satellite delle dimensioni di un SUV misurerà l’altezza dell’acqua con esso Interferometro radar in banda Ka, un nuovo strumento che fa rimbalzare gli impulsi radar sulla superficie dell’acqua e riceve segnali di ritorno con due antenne diverse contemporaneamente. Questa tecnica di misurazione consente agli scienziati di calcolare con precisione l’altezza dell’acqua. I dati aiuteranno in attività come il monitoraggio dei cambiamenti regionali nel livello del mare, il monitoraggio dei cambiamenti nei flussi fluviali e la quantità di acqua nei laghi, oltre a determinare la quantità di acqua dolce disponibile per le comunità di tutto il mondo.

“SWOT affronterà il ruolo di primo piano dell’oceano nel cambiamento del tempo e del clima e le conseguenze per la disponibilità di acqua dolce sulla Terra”, ha affermato il dott. Lee-Lueng Fu, scienziato del progetto SWOT presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

La missione è una collaborazione tra la NASA e l’agenzia spaziale francese Centre National d’Etudes Spatiales, con il contributo dell’Agenzia spaziale canadese e dell’Agenzia spaziale britannica.