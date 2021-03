La missione Perseverance Rover della NASA, la missione più pericolosa su Marte, atterrerà sul cratere Jazero su Marte il 18 febbraio, non appena ci sarà acqua | Il Percussion Rover della NASA è atterrato sul cratere Jazero su Marte, non appena è stato riempito d’acqua.

Notizie indiane

La persistente navicella spaziale della NASA, la missione più pericolosa su Marte, atterrerà sul cratere Jazero su Marte il 18 febbraio, non appena l’acqua sarà presente.

WashingtonUn mese fa



Anche prima, quattro rover della NASA sono atterrati su Marte. Perseverance è la quarta generazione del Fifth Mars Mission Rover della NASA.

Il Perseverance Rover della NASA è atterrato giovedì sulla superficie di Marte per cercare la vita. È atterrato a tarda notte sul cratere Jazero, la superficie più pericolosa di Marte, tra le due e le tre. Ad un certo punto c’era acqua su questa superficie. La NASA ha affermato che questo è l’atterraggio più accurato di fattrici di veicoli spaziali fino ad oggi. Il velivolo percepito porterà anche campioni di rocce dal Pianeta Rosso.

Esplorerà l’acqua ed esplorerà la vita

Gli elicotteri di Marte e l’elicottero dell’Ingegnere produrranno ossigeno dall’anidride carbonica su Marte. Oltre ai segni di vita sotterranea, cercherà e indagherà anche sull’acqua. Il Mars Environment Dynamics Analyzer (MEDA) studierà il tempo e il clima di Marte.

I dipendenti dell’amministrazione aerospaziale degli Stati Uniti celebrano il successo dello sbarco.

La quarta generazione di Rover 5 in missione

Anche prima, quattro rover della NASA sono atterrati su Marte. Perception è la quarta generazione di rover della NASA. Prima di allora, Sozoner è stato inviato per la campagna Pathfinder nel 1997. Poi è stato inviato a Spirit and Opportunity nel 2004. Nel 2012, Curiosity si è accampato sulla superficie di Marte.

Dopo l’atterraggio su Marte, il Percussion Mars Rover ha cliccato su questa immagine e l’ha rimandata sulla Terra.

È come l’insistenza di un Marte errante

La missione della NASA su Marte è chiamata Perseverance Mars Rover and Engineer Helicopter. Il rover percepito pesa 1.000 kg. Sarà alimentato dall’energia nucleare. Per la prima volta, il plutonio viene utilizzato come carburante in un rover. Questo veicolo spaziale opererà sulla superficie di Marte per 10 anni. Ha un braccio robotico lungo 7 piedi, 23 telecamere e un trapano. Allo stesso tempo, il peso dell’elicottero è di 2 kg.