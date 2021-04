La maestria e la competenza dei metalli vichinghe si sono sviluppate dall’VIII al IX secolo

Credito: dominio pubblico CC0



Lo sviluppo della competenza metallurgica e dell’artigianato sviluppato dagli artigiani vichinghi in Danimarca nell’VIII e nel IX secolo è dettagliato in uno studio pubblicato su Scienze archeologiche e antropologiche.





Un team di ricercatori dell’Università di Aarhus in Danimarca ha analizzato schegge di strumenti e materie prime come aste di metallo e oggetti interi come chiavi e spille, che sono stati scavati da due siti a Ribe, in Danimarca, un porto commerciale stabilito dai Vichinghi nell’ottavo secolo.

Gli autori hanno esaminato 1.126 campioni di utensili per la lavorazione dei metalli (crogioli e filiere), 24 chiavi e perni, 24 barre in lega e frammenti di metallo di ricambio. Analizzando campioni dalla superficie degli strumenti e identificando tracce di metallo in essi, oltre ad esaminare la composizione minerale degli oggetti finali, i ricercatori sono stati in grado di dedurre i metalli che sono stati usati per realizzare questi oggetti.

“L’analisi sia degli strumenti che degli oggetti finiti ci ha permesso di comprendere meglio le pratiche di lavorazione dei metalli utilizzate a Ribe e come si sono sviluppate nel tempo. Documentiamo una serie di rapidi sviluppi tecnologici all’inizio dell’era vichinga, poiché gli artigiani erano esposti a nuove abilità”, ha affermato la dott.ssa Vanna Urvano, autrice principale. Quello che abbiamo scoperto è che gli artigiani vichinghi a Ribe erano innovativi e diligenti, passando dalla miscelazione dei metalli in modo un po ‘casuale al miglioramento dei loro processi e alla creazione di miscele metalliche molto specifiche, entro un secolo.

La composizione mineralogica di oggetti risalenti all’VIII secolo indica che gli artigiani vichinghi dell’epoca raccoglievano minerali in una miscela, oppure LegheChe contengono uno o più minerali. Tuttavia, queste leghe non sono state prodotte combinando i materiali in modo coerente, mentre le leghe per oggetti risalenti al IX secolo erano più standardizzate e coerenti. Mentre nell’VIII secolo d.C. il rame al piombo era un componente popolare, nel IX secolo d.C. l’ottone ad alto contenuto di zinco era ampiamente utilizzato. Questo sviluppo indica che le miscele di leghe sono cambiate nel tempo, forse per migliorare la qualità e l’aspetto.

Gli autori hanno anche studiato gli oggetti metallici specifici che sono stati realizzati. Durante l’ottavo e il nono secolo, le leghe contenenti piombo furono utilizzate per scopi pratici, come le chiavi. Gli autori ritengono che ciò sia dovuto alla facilità con cui i lingotti di piombo vengono colati negli stampi. Il rame è stato trovato durante l’VIII e il IX secolo principalmente in spille decorative, probabilmente perché sembrava più decorativo a causa del suo colore dorato brillante.

Barre metallo, Conosciuta come lega, che è stata fusa per creare oggetti che sono stati trovati anche a Ribe. Sebbene sia difficile determinare se le leghe siano state prodotte a Ribe perché mancano di caratteristiche distintive e sono simili a quelle di Hedeby, un’altra città vichinga, gli autori ipotizzano che queste leghe possano aver circolato tra gli insediamenti.

Le analisi degli autori indicano anche che, proprio come hanno sviluppato le loro leghe nel tempo, gli artigiani di Ribe hanno migliorato i loro strumenti. I crogioli – tazze di terracotta per fondere i metalli sul fuoco – e il modo in cui sono stati realizzati sono stati un fattore chiave per l’efficienza delle operazioni di lavorazione dei metalli. Gli autori lo hanno scoperto nel nono secolo, Gli artigiani hanno adottato diverse argille più resistenti al calore per i loro crogioli, che dureranno più a lungo.

Cambiamenti e miglioramenti nell’artigianato di Ribe possono indicare che gli artigiani hanno imparato dalle generazioni precedenti o da viaggiatori contemporanei che hanno portato con sé tecniche praticate in altri insediamenti vichinghi, come Hedeby.

Il dottor Urvano ha affermato: “L’era vichinga è un momento critico nella storia in cui la comunicazione via mare è cresciuta notevolmente nel nord Europa. Lo sviluppo del carattere ci fornisce una conoscenza senza precedenti delle conseguenze culturali e sociali di questo ben noto stato di” globalizzazione primitiva “.

maggiori informazioni:

